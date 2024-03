(Alliance News) - Hochschild Mining PLC a annoncé mercredi une perte annuelle due à des coûts exceptionnels, mais a déclaré qu'il avait l'intention d'augmenter la production d'or alors que le métal bénéficie de prix record.

La société minière d'or et d'argent avec des opérations en Amérique du Sud a déclaré que les revenus ont chuté de 5,7% à 693,7 millions de dollars, contre 735,6 millions de dollars. Le coût des ventes a diminué de 3,7 %, passant de 527,6 millions USD à 508,2 millions USD. Les dépenses d'exploration ont diminué de 63 %, passant de 56,8 millions USD à 21,3 millions USD.

La société a déclaré avoir enregistré une perte avant impôts de 43,5 millions USD en 2023, contre un bénéfice de 25,8 millions USD l'année précédente, en raison d'éléments exceptionnels.

Hochschild a comptabilisé des coûts d'éléments exceptionnels de 97,0 millions USD pour 2023, contre un gain de 1,4 million USD en 2022.

La société a déclaré des coûts de 63,3 millions USD en raison d'une perte de valeur des projets Azuca et Crespo, d'un coût de 17,4 millions USD à l'unité minière de San Jose, de frais de restructuration de 9,0 millions USD à Pallancata, car elle a placé l'opération en entretien et en maintenance, et d'une dépréciation de l'investissement dans Aclara Resources Inc. de 7,2 millions USD.

Le bénéfice avant impôt hors éléments exceptionnels est passé de 24,3 millions USD à 53,5 millions USD.

Malgré l'amélioration de la rentabilité sous-jacente, la société a déclaré qu'il serait inapproprié de rétablir les dividendes à ce stade.

"À l'heure actuelle, nos objectifs financiers comprennent la réduction de nos niveaux d'endettement à moyen terme et, pour cette raison, nous avons continué à profiter de la force du prix de l'or et exécuté un certain nombre de couvertures pour les prochaines années à Inmaculada et Mara Rosa", a déclaré Eduardo Hochschild, président du conseil d'administration.

La dette nette au 31 décembre a augmenté de 47 %, passant de 175,1 millions USD l'année précédente à 258,0 millions USD.

Pour l'avenir, Hochschild prévoit une production globale d'or comprise entre 343 000 et 360 000 onces d'équivalent or pour 2024, soit au moins 14% de plus que les 300 749 onces de 2023.

La société vise des coûts de maintien tout compris entre 1 510 et 1 550 USD par once d'équivalent or, soit une augmentation d'au moins 3,9 % par rapport à 1 454 USD en 2023.

À partir de son nouveau projet Mara Rosa au Brésil, qui a rapporté sa première coulée d'or le mois dernier, elle prévoit une production de 83 000 à 93 000 onces d'or pour 2024.

Le directeur général Eduardo Landin a déclaré : "Nous avons fait de grands progrès dans notre nouvelle mine de Mara Rosa au Brésil, qui est maintenant en production, dans les délais et le budget prévus. En outre, nous avons obtenu un permis crucial à Inmaculada au Pérou, ce qui garantit un avenir passionnant et à long terme pour l'exploitation. Nous restons confiants quant à la solidité de l'année à venir, car nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie déclarée, qui consiste à stimuler la croissance de la production à long terme tout en réduisant les coûts".

Les actions de Hochschild étaient en baisse de 4,2 % à 105,80 pence chacune mercredi matin à Londres.

