Hochschild promeut le directeur de l'exploitation au poste de directeur général alors que Bustamante envisage de démissionner

Hochschild Mining PLC - société minière d'argent et d'or basée à Londres et opérant en Amérique du Nord et du Sud - annonce que son directeur général Ignacio Bustamante a l'intention de démissionner le 26 août, mais qu'il restera au conseil d'administration de Hochschild en tant que directeur non exécutif, représentant son principal actionnaire, Pelham Investment Corp. M. Bustamente a été nommé responsable des métaux de base chez Appian Capital Advisory LLP, à compter du 28 août. Eduardo Landin, qui a rejoint Hochschild en 2008, succèdera à Bustamante en tant que PDG après avoir été pendant dix ans le directeur des opérations de Hochschild. Le directeur des services techniques, Rodrigo Nunes, a été promu pour succéder à Landin en tant que directeur de l'exploitation, à compter du 26 août. Hochschild Mining réitère les prévisions de coûts et de production annoncées le 10 mai, sous réserve de l'approbation d'une étude d'impact environnemental modifiée à sa mine Immaculada au cours du trimestre actuel.

M. Landin a déclaré : "Je suis très enthousiaste à l'idée d'assumer le rôle de PDG dans le courant de l'année et de poursuivre la mise en œuvre de notre plan stratégique à long terme. Je me réjouis de travailler avec tous mes collègues dans l'ensemble de l'entreprise pour veiller à ce que nous maintenions de bonnes performances en matière de sécurité, d'environnement, d'exploitation et de finances, tout en poursuivant notre stratégie de croissance."

Cours actuel de l'action : 72,55 pence, en hausse de 0,7 % à Londres mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 36%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

