Le FTSE 100 appelé à baisser lors d'une journée de négociation écourtée

(Alliance News) - Les actions à Londres devaient ouvrir en baisse vendredi, alors qu'une année turbulente pour les marchés mondiaux touche à sa fin.

La Bourse de Londres fermera de manière anticipée à 1230 GMT vendredi.

Les échanges risquent d'être modérés à l'approche des fêtes de fin d'année, avec peu d'informations sur l'économie ou les entreprises pour donner une direction.

Londres et d'autres marchés, y compris New York et Tokyo, seront fermés lundi pour observer le Jour de l'An.

"La prise la plus importante de l'année est la suivante : l'ère de l'argent facile est terminée, et terminée pour de bon. Cela signifie que les marchés financiers ne ressembleront plus à ce que nous avons connu depuis la crise des subprimes", a déclaré Ipek Ozkardeskaya chez Swissquote Bank.

" C'est le début d'une nouvelle ère, où les banques centrales joueront un rôle plus discret sur les marchés, avec moins de liquidités disponibles pour régler les problèmes ; un mouvement plus que nécessaire qui est arrivé peut-être trop tard, et trop douloureusement. "

Dans les premières nouvelles d'entreprise, Nexus Infrastructure a annoncé une cession qui verrait un remaniement de sa direction.

Voici ce que vous devez savoir avant l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en baisse de 27,0 points, 0,4%, à 7 485,72

Hang Seng : en hausse de 0,5% à 19 841,91

Nikkei 225 : clôture en légère hausse à 26 094,50

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3% à 7 038,70

DJIA : clôture en hausse de 345,09 points, 1,1%, à 33 220,80

S&P 500 : clôture en hausse de 1,8% à 3 849,28

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 2,6% à 10 478,09

EUR : plus bas à USD1.0643 (USD1.0661)

GBP : plus bas à USD1.2045 (USD1.2057)

USD : en baisse à JPY132.46 (JPY133.31)

OR : en hausse à 1 820,72 USD l'once (1 811,91 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 83,83 USD le baril (82,78 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi restent à venir :

12:30 GMT Fermeture anticipée des marchés financiers britanniques pour le Nouvel An

09:45 EST Enquête de conjoncture américaine de Chicago

Les ménages britanniques sont confrontés à une "année de marmotte", car de nouvelles réductions du niveau de vie auront lieu en 2023, selon un groupe de réflexion. Alors que l'année à venir pourrait proposer un certain soulagement aux décideurs économiques, avec des signes de ralentissement de l'inflation et un pic des taux d'intérêt plus bas que prévu, les finances des familles risquent de subir les mêmes pressions qu'en 2022, alors que la crise du coût de la vie s'aggrave, selon les perspectives du nouvel an de la Resolution Foundation. La fondation a qualifié l'année 2022 d'épouvantable, le revenu disponible réel des ménages britanniques ayant chuté de 3,3 %, soit 800 GBP par ménage, au cours de l'année, marquant ainsi la plus forte baisse annuelle depuis un siècle. En 2023, les ménages britanniques devraient subir une nouvelle compression de leur niveau de vie et les revenus devraient baisser de 3,8 %.

La Corée du Sud a pris des mesures vendredi pour limiter les voyageurs en provenance de la Chine continentale, en imposant des restrictions de visa, des exigences de test et en limitant les vols, alors que Pékin est aux prises avec une recrudescence des infections au Covid-19. La décision de Séoul intervient après que des pays comme l'Italie, le Japon, l'Inde et les États-Unis ont annoncé leurs propres mesures, qui, selon eux, visent à éviter l'importation de nouvelles variantes du coronavirus en provenance de Chine.

AUTRES ENTREPRISES

Hochschild Mining a déclaré que le processus d'autorisation de l'évaluation environnementale modifiée de la mine Immaculada est toujours en cours. Elle attend une décision du gouvernement péruvien au cours du premier trimestre de 2023.

Pantheon Resources a déclaré que sa perte avant impôts s'est élargie à 16,0 millions USD au cours de l'exercice qui s'est terminé le 30 juin, contre 8,2 millions USD l'année précédente. La compagnie pétrolière cotée sur l'AIM a noté des succès de forage et d'essai aux puits Theta West et Talitha au cours de la période, et une estimation actualisée des ressources de 23 milliards de barils de pétrole en place, et de 2,3 milliards de barils de ressources récupérables. "Je suis extrêmement heureux des progrès significatifs réalisés par Pantheon depuis le début de l'exercice financier, alors que nous passons de l'exploration à la production", a déclaré Jay Cheatham, directeur général. Séparément, Pantheon a également noté que le débit du puits Alkaid 2 reste limité en raison d'un blocage de sable, mais ce qui devrait être une opération de nettoyage "simple" est prévue pour janvier.

Nexus Infrastructure a déclaré qu'il a accepté de céder TriConnex Ltd et eSmart Networks Ltd pour un montant de 77,7 millions de GBP en espèces. Le fournisseur de services d'infrastructure a convenu de la vente à FWCP Spark UK Holdco Ltd, une filiale indirecte à 100 % de fonds gérés ou conseillés par FitzWalter Capital. Environ 65 millions de GBP du produit de la vente seront reversés aux actionnaires au début de 2023 par le biais d'une offre publique d'achat. Après la transaction, Tamdown sera sa principale activité commerciale. Le PDG Mike Morris et le directeur financier Alan Martin quitteront leurs fonctions et seront employés par l'acheteur. Charles Sweeney deviendra PDG et Dawn Hillman, directeur financier. Une assemblée générale est prévue le 16 janvier pour voter sur la transaction.

Harland & Wolff a déclaré que des pénuries de matériaux ont affecté sa capacité à achever "certains flux de travaux clés" du contrat du programme de régénération de la M55, ce qui signifie qu'environ 20 millions de GBP de revenus seront reportés au premier semestre 2023. "S'il est regrettable que l'entreprise n'ait pas pu faire avancer ces chantiers pour comptabiliser des revenus en 2022, le projet global est toujours sur la bonne voie et conforme au calendrier de base de restitution du navire", a déclaré l'entreprise de construction d'infrastructures. H&W a également déclaré qu'elle a convenu avec Saipem de mettre fin à un contrat d'enveloppe de générateur d'éolienne. Ceci est dû à l'escalade des coûts, que l'entreprise n'a pas trouvé une "méthodologie mutuellement acceptable" pour partager avec Saipem. "La direction a déterminé que la capacité de Methil pourrait être bien mieux utilisée sur des projets plus viables économiquement, qui devraient se concrétiser à partir du premier semestre 2023", a-t-elle déclaré.

