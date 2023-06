Hochtief : Stifel relève son objectif de cours

Aujourd'hui à 10:28 Partager

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Hochtief avec un objectif de cours relevé de 84 à 89 euros, en raison d'une réduction de ses décotes de valorisation pour les divisions Amériques et Asie-Pacifique du groupe de BTP allemand.



'Compte tenu de la forte surperformance de l'action depuis le début de l'année, nous maintenons une vision quelque peu prudente à court terme. Cela dit, dans une vision à 12 mois, nous attendons un redressement additionnel du cours de bourse', affirme le broker.



'Les objectifs prudents du groupe et le rachat des minoritaires de CIMIC devraient soutenir les réalisations opérationnelles et aider le groupe à regagner encore de la confiance auprès des investisseurs', ajoute Stifel.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.