Hochtief est le 1er groupe de BTP allemand. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - construction d'infrastructures et de bâtiments (n° 3 mondial) : ponts, autoroutes, stades, écoles, hôpitaux, etc. Le groupe développe également des prestations de services logistiques, de gestion d'actifs, d'assurance de projets, de maintenance et de gestion des chantiers et des sites industriels ; - développement de projets de construction pour compte de tiers ; - autres : prestations de services aéroportuaires et gestion pour compte propre. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (3,8%), Europe (2,3%), Amérique (55,5%), Australie (27,4%) et Asie (11%).

Secteur Construction et ingénierie