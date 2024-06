Hochtief AG est une société holding basée en Allemagne, active dans le secteur de la construction. Par l'intermédiaire de ses filiales, Hochtief réalise des projets de construction et de génie civil pour les secteurs des transports, de l'énergie et des infrastructures urbaines, ainsi que pour l'industrie minière. Elle exploite trois divisions commerciales : Hochtief Americas coordonne les activités de construction aux États-Unis, au Canada et au Brésil ; Hochtief Asia Pacific couvre les activités de construction en Asie et en Australie, notamment les projets de construction, d'infrastructure et d'exploitation minière sous contrat, et Hochtief Europe mène des projets de construction en Europe et dans certaines régions du monde, dans les domaines de l'immobilier et des infrastructures de transport, tels que les tunnels, les ponts, les aéroports, les ports maritimes et les stades de sport. La société exploite un certain nombre de filiales, notamment Turner Construction Co, Flatiron Construction Corp, CIMIC Group Ltd et Hochtief Infrastructure GmbH, en tant que filiale d'Actividades de Construccion y Servicios SA.

Secteur Construction et ingénierie