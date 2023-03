Les permis de construire chutent d'un bon quart en début d'année

WIESBADEN (dpa-AFX) - Le déclin des permis de construire s'est poursuivi à un rythme rapide au début de l'année. En janvier, 21 900 logements ont été autorisés en Allemagne, soit un bon quart (26%) ou 7700 permis de moins qu'au même mois de l'année précédente. C'est ce qu'a annoncé l'Office fédéral des statistiques vendredi à Wiesbaden.

En janvier, 18 700 logements ont été autorisés dans des bâtiments résidentiels neufs, soit une baisse de 28,5% en un an. Les autorisations pour les maisons individuelles ont chuté d'un bon quart et celles pour les maisons à deux logements de près de la moitié. Pour le type de bâtiment le plus important en nombre, les logements collectifs, le nombre de logements autorisés a diminué de près de 29 %.

Les permis de construire sont un indicateur important de la pénurie de logements dans de nombreuses villes. Malgré la forte demande de logements, le nombre de permis de construire a déjà chuté de près de 7% l'année dernière pour atteindre 354 400 projets, le niveau le plus bas depuis 2018. En raison de la forte hausse des taux d'emprunt et des prix élevés de la construction, de nombreux constructeurs retiennent ou annulent leurs projets, qu'il s'agisse de particuliers ou de grands investisseurs.

Les nouvelles affaires de financement de la construction se contractent également depuis des mois, et en janvier, elles ont diminué de moitié par rapport au même mois de l'année précédente. La ministre de la Construction, Klara Geywitz (SPD), a reconnu que la coalition "Ampel" ne parviendrait pas à atteindre l'objectif de 400 000 nouveaux logements par an.

Face à l'effondrement des permis de construire, la fédération de l'industrie du bâtiment HDB a demandé au gouvernement fédéral d'augmenter considérablement ses aides à la construction. "Sinon, ce ne sera pas seulement la construction de logements neufs qui connaîtra un net recul en 2023 et 2024", a déclaré le directeur général Tim-Oliver Müller. Les entreprises de construction de logements se retrouveront également dans une situation de plus en plus difficile à moyen terme. La Fédération allemande du bâtiment (ZDB) a déclaré que les "conditions strictes" des programmes d'aide KfW devraient être suspendues pendant un certain temps /als/DP/tih