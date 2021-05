Hochtief : Bank of America réduit sa cible

Bank of America réitère son opinion 'sous-performance' sur Hochtief tout en abaissant son objectif de cours de 72 à 68 euros, avis prudent qu'il justifie principalement par ses inquiétudes concernant la génération de free cash-flow dans la division Asie-Pacifique.



'Le FCF en Asie-Pacifique s'est révélé négatif en 2018 et en 2020 ; Le premier trimestre 2021 a montré une certaine amélioration en glissement annuel, mais il est trop tôt pour parler d'une inflexion', juge ainsi le broker dans sa note sur le groupe de BTP allemand.



