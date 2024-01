Hoegh Autoliners ASA a annoncé que le Dr. Mirjam Peters assumera un nouveau rôle en tant que Chief Customer Sustainability Officer (CCSO) à partir du 1er mai 2024. Mirjam fera partie de l'équipe de direction et sera basée dans les bureaux de l'entreprise en Allemagne. L'expérience et la passion de Mirjam pour le développement durable constitueront un moyen supplémentaire de créer de la valeur pour les clients de l'entreprise.

Mirjam vient de Continental AG, où elle a occupé divers postes dans le domaine du développement technologique et de la R&D. Plus récemment, elle s'est concentrée sur le développement et l'exécution de la stratégie mondiale de développement durable de la société. Mirjam a fait des études de sciences naturelles et s'est toujours intéressée à la recherche sur le développement durable. Après avoir obtenu son doctorat, elle a commencé sa carrière chez Continental AG, dans le secteur de l'équipement automobile.

Elle a occupé plusieurs postes dans le secteur des pneumatiques, y compris des missions internationales en Afrique du Sud et en Chine dans les domaines du développement technologique, de la R&D et de l'équipement d'origine. Dans son dernier poste chez Continental AG, elle était responsable du développement et de l'exécution de la stratégie globale de durabilité du secteur de l'industrie, sous la responsabilité du directeur de l'exploitation et du directeur général.