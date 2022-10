Ciment : Hoffmann Green signe un contrat de 6 ans avec le Groupe Fondéole

Hoffmann Green Cement Technologies, entreprise engagée dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un contrat de 6 ans avec engagement de volumes, dès 2022, avec le Groupe Fondéole (société spécialisée dans la construction de fondations d'éoliennes et dans les prestations de génie civil pour les parcs éoliens) pour la fourniture et la promotion de ciment 0% clinker et à faible consommation énergétique H-IONA et H-UKR.



Acteur historique de l'éolien et constructeur de plus de 800 éoliennes au sein de 140 parcs depuis 2006, le Groupe Fondéole s'engage sur le terrain à utiliser et à promouvoir les ciments Hoffmann auprès de l'ensemble des acteurs français du secteur.



Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : " Le contexte actuel de crise énergétique nous rappelle qu'il est urgent d'agir en faveur des énergies renouvelables. Ce contrat doit représenter des volumes conséquents. L'ambition commune d'Hoffmann Green et de Fondéole est de réaliser 50% du marché des fondations d'éoliennes en ciments 0% clinker Hoffmann à horizon 2028, soit un volume annuel de l'ordre de 50 000 tonnes. "