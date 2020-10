HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES : en hausse après la signature d'un contrat avec Cemex France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hoffmann Green Cement Technologies a indiqué avoir signé un contrat d'une durée de trois ans avec Cemex France, groupe spécialisé dans le domaine des matériaux de construction, afin de fournir des ciments Hoffmann Green bas carbone et sans clinker. Après avoir bondi de plus de 12% dans le sillage de cette annonce, le titre de l'expert du ciment décarboné a réduit ses gains et n'est désormais en hausse ''que" de 3,91% à 23,90 euros." La signature de ce contrat structurant avec Cemex France nous permet aujourd'hui de franchir une nouvelle étape clé dans la reconnaissance de nos solutions par un des leaders mondiaux de l'industrie du ciment et constitue un jalon supplémentaire de notre développement qui nous ouvre désormais le marché du béton prêt l'emploi " ont déclaré Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.Ils ajoutent '' nous sommes très fiers d'être associés à Cemex pour les trois prochaines années et nous nous réjouissons d'être en capacité, à terme, de commercialiser à l'échelle nationale nos ciments destinés au marché du BPE ".En France, près de 65% du ciment utilisé est destiné au marché du béton prêt à l'emploi (BPE), soit le marché de destination du ciment le plus important.Hoffmann Green fournira, sur les trois prochaines années à Cemex, pour les régions Ile-de-France et Aquitaine, le ciment le plus décarboné au monde issu des deux technologies H-UKR et H-EVA qui permettra de réduire par 5 les émissions de CO2, comparé à l'utilisation de ciments traditionnels et de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction." Cemex, au-delà des progrès déjà réalisés s'est fixé un objectif très clair : celui de réduire de 35% les émissions spécifiques nettes de CO2 d'ici 2030. Le béton a un rôle clé à jouer dans la transition vers une économie neutre en carbone et il est un élément essentiel dans le développement de projets urbains intelligents sur le plan climatique grâce notamment à des bâtiments durables " a précisé Michel André, vice-président Matériaux Europe de l'Ouest de Cemex.