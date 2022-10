Hoffman Green : contrat de 6 ans avec le groupe Fondéole

Hoffmann Green Cement Technologies annonce ce soir la signature d'un contrat de 6 ans avec engagement de volumes, dès 2022, avec le Groupe Fondéole, spécialiste de la construction de fondations d'éoliennes et de prestations de génie civil pour les parcs éoliens, pour la fourniture et la promotion de ciment 0% clinker et à faible consommation énergétique H-IONA et H-UKR.



Acteur historique de l'éolien et constructeur de plus de 800 éoliennes au sein de 140 parcs depuis 2006, le Groupe Fondéole s'engage sur le terrain à utiliser et à promouvoir les ciments Hoffmann auprès de l'ensemble des acteurs français du secteur.



Hoffmann Green et le Groupe Fondéole ont pour ambition de construire 50% des fondations d'éoliennes onshore et offshore en ciments Hoffmann à horizon 2028, ce qui représente environ 50 000 tonnes de ciments.



