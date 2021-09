Hoffmann Green Cement: Berenberg reste à l'Achat

Berenberg a maintenu sa recommandation d'Achat sur le titre Hoffmann Green avec un objectif de cours de 34 euros. L'analyste considère les résultats semestriels du cimentier (publiés en début de semaine) comme "mitigés", mais il voit dans la valeur "une dynamique risque/récompense convaincante". En effet, la société vend un produit (le ciment décarboné) en phase de démarrage et comporte donc un risque liés au développement du produit et à son adoption par les clients.



Toutefois, l'opportunité que représente ce nouveau produit pour Hoffmann "est très importante compte tenu des pressions réglementaires et sociétales exercées sur la vaste industrie mondiale du ciment pour réduire son empreinte CO2".



Enfin, Berenberg a réduit ses prévisions d'EBITDA pour l'exercice 2021, passant d'une perte de 2 millions d'euros à une perte de 3 millions d'euros, mais a maintenu son opinion selon laquelle le groupe réalisera son premier EBITDA positif de 1 million d'euros en 2022 et atteindra 48 millions d'euros d'ici 2026.