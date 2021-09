Hoffmann Green Cement Technologies : A suivre aujourd'hui

Hoffmann Green Cement Technologies a reçu un brevet européen pour sa technologie H-P2A. Cette seconde délivrance pour la technologie H-P2A, après celle obtenue aux États-Unis en 2020, permet de renforcer la protection de la propriété intellectuelle de la Société Hoffmann Green Cement et donc d'accroître ses barrières à l'entrée sur le marché des ciments décarbonés. Après plus de cinq années d'instructions, le brevet H-P2A a été validé par l'Office Européen des Brevets sous le numéro 3274315.



Pour rappel, la technologie H-P2A (Haute Performance Activation Alcaline) est une technologie géopolymère permettant de formuler des ciments décarbonés, sur la base de co-produits issus de l'industrie, destinés au marché des mortiers et colles industrielles.