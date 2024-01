Hoffmann Green Cement Technologies : A suivre aujourd'hui

Hoffmann Green Cement Technologies, société engagée dans la décarbonation du secteur de la construction, a signé un partenariat structurant pour commercialiser ses ciments décarbonés sans clinker à destination du marché BtoC via le réseau de distribution des enseignes Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme (du Groupement Les Mousquetaires). Avec 600 points de distribution à travers toute la France, ces enseignes deviennent le premier réseau national à distribuer du ciment décarboné sans clinker.



Hoffmann Green Cement Technologies fournira à ces enseignes ses ciments décarbonés sans clinker Pro Cement (H-UKR) et H-IONA, conditionnés en sacs de 25 kgs, afin d'adresser pour la première fois l'important marché des particuliers.



Dans le cadre de cet accord, les quatre enseignes de bricolage du groupement Les Mousquetaires, Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme poursuivent concrètement leur action en faveur d'une stratégie RSE globale et ambitieuse : "développer un commerce plus responsable, engagé et ancré dans les territoires, ainsi qu'accompagner les projets d'aménagement de leurs clients tout en préservant les ressources de la planète".