Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, est cotée sur Euronext Growth Paris.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 874 titres ALHGR

84 490,33 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 486 titres ALHGR

86 210,52 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 7 novembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

300 000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

Achats 36 757 titres 384 144,05 € 418 transactions Ventes 37 369 titres 387 423,86 € 386 transactions

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 418 36 757 384 144,05 TOTAL 386 37 369 387 423,86 04/01/2024 1 100 804 02/01/2024 1 150 1215 11/01/2024 2 200 1660 05/01/2024 1 1 8,14 17/01/2024 1 120 1023,6 08/01/2024 1 120 982,8 19/01/2024 4 440 4171,42 09/01/2024 1 120 992,4 22/01/2024 8 875 8094,54 10/01/2024 2 200 1674 23/01/2024 2 240 2184 15/01/2024 3 300 2496 24/01/2024 2 200 1790 16/01/2024 4 400 3404 25/01/2024 3 300 2649,99 17/01/2024 1 100 863 26/01/2024 5 400 3472 18/01/2024 11 1030 9126,52 30/01/2024 3 300 2754 19/01/2024 4 400 3856 31/01/2024 1 100 960 22/01/2024 1 120 1131,6 01/02/2024 3 250 2420 26/01/2024 1 100 873,6 02/02/2024 1 100 965 29/01/2024 3 333 2974,32 05/02/2024 3 300 2859,99 30/01/2024 11 1100 10307,99 06/02/2024 1 100 943 31/01/2024 3 300 2919,99 08/02/2024 1 100 1030 02/02/2024 1 62 602,02 09/02/2024 4 400 4100 06/02/2024 4 470 4537,99 12/02/2024 5 560 5549,99 07/02/2024 5 500 5022 13/02/2024 3 300 2892 08/02/2024 5 500 5212 14/02/2024 1 100 964 14/02/2024 5 420 4128,39 15/02/2024 3 250 2439 15/02/2024 3 208 2068,56 16/02/2024 2 200 1940 21/02/2024 1 100 910 19/02/2024 8 740 6884,22 22/02/2024 3 300 2727 20/02/2024 2 200 1798 23/02/2024 1 100 920 21/02/2024 1 100 900 26/02/2024 2 101 930,24 22/02/2024 2 200 1790 28/02/2024 3 212 1950,59 23/02/2024 1 100 907 29/02/2024 3 300 2787,99 26/02/2024 1 100 911 01/03/2024 1 1 9,35 27/02/2024 2 200 1818 07/03/2024 1 100 900 28/02/2024 2 200 1820 11/03/2024 2 200 1770 29/02/2024 2 200 1840 12/03/2024 1 25 221,5 01/03/2024 1 100 915 13/03/2024 3 300 2661 04/03/2024 1 100 910 14/03/2024 1 120 1065,6 05/03/2024 1 100 912 15/03/2024 5 530 4719,49 06/03/2024 2 111 997,9 18/03/2024 10 1125 10471,05 08/03/2024 2 200 1773 19/03/2024 7 750 7215,6 11/03/2024 2 200 1750 20/03/2024 10 952 9540,37 12/03/2024 1 100 876 21/03/2024 7 570 5765,78 13/03/2024 2 200 1744 22/03/2024 3 217 2193,39 15/03/2024 4 131 1155,66 25/03/2024 6 600 6240 18/03/2024 5 500 4533 26/03/2024 7 660 7287,19 19/03/2024 4 347 3274,74 27/03/2024 7 600 6781,98 20/03/2024 6 600 5890,02 28/03/2024 3 300 3444 21/03/2024 3 300 2972,01 02/04/2024 8 800 9380 26/03/2024 3 380 4120,42 03/04/2024 4 400 4860 27/03/2024 4 560 6140,4 04/04/2024 8 850 10814,98 28/03/2024 5 476 5389,99 05/04/2024 1 100 1300 02/04/2024 5 605 6911,52 08/04/2024 1 29 374,1 03/04/2024 3 326 3907,79 09/04/2024 8 587 6790,89 04/04/2024 1 200 2480 11/04/2024 2 240 2574 05/04/2024 8 875 11217,24 12/04/2024 1 100 998 08/04/2024 19 1600 19575,04 15/04/2024 14 1500 14180,25 09/04/2024 7 490 5610,5 17/04/2024 2 200 1850 10/04/2024 14 1060 11673,99 18/04/2024 11 1100 10468,04 11/04/2024 8 690 7115,97 19/04/2024 6 570 5495,03 12/04/2024 8 770 7352,81 22/04/2024 6 660 6607,59 15/04/2024 7 670 6051,78 23/04/2024 5 452 4390,82 16/04/2024 16 1220 11408,95 24/04/2024 11 961 9728,68 17/04/2024 2 100 910 25/04/2024 8 800 8395,04 18/04/2024 1 100 946 26/04/2024 11 1040 11680,03 19/04/2024 2 200 1882 29/04/2024 10 1011 12206,21 22/04/2024 2 200 1946 30/04/2024 2 121 1381,75 23/04/2024 3 250 2390 03/05/2024 1 91 1014,65 24/04/2024 3 111 1092,2 06/05/2024 4 343 3811,59 25/04/2024 2 200 2070 07/05/2024 6 690 7748,98 26/04/2024 1 91 991,9 08/05/2024 8 800 9280 29/04/2024 14 1400 16514,96 10/05/2024 3 300 3500,01 30/04/2024 10 1141 12842,64 13/05/2024 2 192 2246 02/05/2024 7 650 7107,49 14/05/2024 2 200 2360 03/05/2024 1 100 1085 16/05/2024 2 14 159,8 06/05/2024 4 340 3689,99 17/05/2024 8 875 10157,96 07/05/2024 2 77 838,3 21/05/2024 3 350 4084,99 08/05/2024 1 33 376,2 22/05/2024 2 189 2193,5 09/05/2024 2 200 2330 23/05/2024 5 540 6266 10/05/2024 1 80 920 24/05/2024 4 400 4690 13/05/2024 1 100 1155 29/05/2024 3 291 3352,61 14/05/2024 4 340 3927 30/05/2024 1 30 345 15/05/2024 5 390 4428,49 04/06/2024 1 120 1386 16/05/2024 4 240 2712 05/06/2024 1 120 1368 17/05/2024 7 430 4874,01 06/06/2024 6 580 6851,02 20/05/2024 2 200 2330 07/06/2024 5 480 5814 21/05/2024 3 229 2634,6 13/06/2024 2 200 2345 22/05/2024 4 360 4151,99 17/06/2024 7 790 7462,42 23/05/2024 3 240 2712 18/06/2024 2 113 1082,54 27/05/2024 4 400 4680 19/06/2024 5 475 4649,49 28/05/2024 5 360 4186,01 20/06/2024 9 920 9633,96 29/05/2024 4 260 2966 21/06/2024 5 405 4328,68 30/05/2024 2 160 1832 24/06/2024 7 860 9001,96 31/05/2024 3 220 2499,99 26/06/2024 3 183 1885,85 03/06/2024 2 200 2270 27/06/2024 2 200 2020 04/06/2024 2 160 1808 05/06/2024 1 70 784 10/06/2024 8 608 7333,57 11/06/2024 5 460 5364,98 12/06/2024 2 120 1390 13/06/2024 10 740 8227,99 14/06/2024 9 540 5518,48 17/06/2024 9 630 5772,19 18/06/2024 3 212 1991,36 21/06/2024 5 440 4658,02 24/06/2024 8 710 7160,99 25/06/2024 7 600 6186 26/06/2024 6 374 3740,94 27/06/2024 3 200 2012 28/06/2024 7 605 5909,28

