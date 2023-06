Hoffmann Green Cement Technologies : Informations privilégiées / Autres communiqués

(Président d'Hoffmann Green), Son Excellence Abdullah Al Swaha (Ministre de la Communication et des Technologies de l'Information d'Arabie Saoudite), Olivier Becht (Ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger), Son Excellence Khaled Al Falih (Ministre de l'investissement d'Arabie Saoudite), Abdullah Al Majed (Président de Shurfah Holding Company), Son Excellence Ahmed Al Khateeb (Ministre du Tourisme d'Arabie Saoudite) et Thomas Atkinson (Directeur du développement international d'Hoffmann Green)

FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce lors du forum sur l'investissement Franco-Saoudien la signature d'un accord avec Shurfah Holding qui définit les grands principes d'un contrat de licences exclusif en vue de construire quatre unités Hoffmann en Arabie Saoudite. Shurfah Holding est un conglomérat avec un large éventail d'investissements dans l'immobilier, l'industrie, les services financiers, la fintech et l'alimentation et les boissons. Shurfah est une extension de l'héritage historique de la famille royale dans le développement immobilier depuis 1944, dont le patrimoine immobilier a dépassé 13 800 000 logements et plus de 6 milliards de riyals d'investissements.

Dans le cadre du Plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, Shurfah Holding et Hoffmann Green ont engagé des discussions depuis plus d'un an en vue du développement de Smart Cities1 bas carbone. En 2022, Hoffmann Green et Shurfah Holding avaient signé une lettre d'intention préliminaire à une phase de tests ayant permis d'expérimenter le ciment Hoffmann 0% clinker en Arabie Saoudite et d'évaluer le process de production au niveau local. A l'issue de ces tests qui se sont révélés très satisfaisants, les deux entités ont décidé d'accélérer leur collaboration en concluant un accord qui définit les grands principes d'un contrat de licences qui sera signé dans les prochaines semaines.

Ce contrat de licences débouchera sur la construction de quatre usines Hoffmann en Arabie Saoudite qui seront fabriquées sur le même modèle de H2, la deuxième unité de production d'Hoffmann Green inaugurée le mois dernier à Bournezeau, en Vendée. Ces usines seront financées et exploitées par Shurfah Holding qui commercialisera les ciments décarbonés 0% clinker d'Hoffmann Green sur le territoire saoudien. La première usine sera construite au sein de la capitale, Riyad. En contrepartie de ce transfert industriel et technologique, Hoffmann Green percevra des redevances générées par ce modèle de licences.

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La stratégie de développement à l'international d'Hoffmann Green s'accélère grâce à la conclusion de cet accord avec Shurfah Holding, holding du géant immobilier saoudien. La construction prochaine de 4 unités Hoffmann sur ce nouveau territoire à fort potentiel qu'est l'Arabie Saoudite illustre

nouveau l'attractivité de nos ciments 0% clinker et du processus de production vertical ingénieux de notre unité H2. Nous tenons à remercier les équipes de Shurfah Holding et nous sommes fiers de participer au plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite en y promouvant la décarbonation des Smart Cities. »

Abdullah Al Majed, Fondateur et Président du conseil d'administration de Shurfah Holding, précise :

La décarbonation de nos villes intelligentes est un enjeu primordial pour Shurfah Holding et plus largement pour l'Arabie Saoudite dans son Plan Vision 2030 . Les tests réalisés depuis plus d'un an avec les technologies d'Hoffmann Green se sont montrés plus que concluants aussi bien d'un point de vue

écologique que technique. C'est donc naturellement que nous avons conclu cet accord. Nous avons hâte de signer dans quelques semaines le contrat définitif et de lancer dès 2024 les travaux de construction de ces usines de production verticales pour commercialiser le premier ciment durable 0% clinker en Arabie Saoudite. »

À PROPOS DE SHURFAH HOLDING

Depuis 1944, l'héritage historique de la famille en matière de développement immobilier s'étend à plus de 13 800 000 logements et plus de 6 milliards de riyals d'investissements. Ces dernières années, M. Abdullah Al Majed a diversifié les investissements de Shurfah Holding conformément à la vision 2030 du Royaume, avec des participations dans plus de 40 entreprises via la holding. En plus de son activité principale dans l'immobilier, Shurfah étend ses activités aux secteurs stratégiques de l'industrie du développement durable, des services financiers et de l'éducation.

La vision de Shurfah est de contribuer au développement durable de l'économie saoudienne et à la réalisation de la vision 2030 en construisant un conglomérat d'entreprises leaders sur le marché.

L'objectif de Shurfah est de construire un portefeuille d'investissements durables, en capitalisant sur notre approche sectorielle ciblée, nos partenariats à long terme et la solide expérience de notre équipe.

Shurfah s'efforce de créer de la valeur pour nos actionnaires, en étant conscients de nos responsabilités sociales, économiques et environnementales, tout en restant passionnés et attachés à l'intégrité et à l'excellence. Shurfah Holding est un investisseur actif dans plus de 45 entreprises, au niveau local, régional et mondial dans ces secteurs. La marque Shurfah a une valeur de marché actuelle de 692 millions de riyals saoudiens.

Pour plus informations, veuillez consulter : https://shurfah.com.sa/eng/

1 La Smart City est un nouveau concept de développement urbain. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace, à l'aide de nouvelles technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets et de services.