Hoffmann Green Cement Technologies : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Hoffmann Green publie ses résultats semestriels 2022 Progression du carnet de commandes à 210 000 tonnes à fin juin 2022 : signature de six nouveaux contrats dont deux à l'international

Création de la première Joint-Venture en Suisse

Joint-Venture en Suisse Rachat d'un centre de broyage pour renforcer la compétitivité

Déploiement de la stratégie industrielle conforme au plan

Progression des volumes vendus de 11%, en deçà des attentes dans un contexte d'inflation et de décalages de lancement de chantiers

Structure financière solide : capitaux propres de 77 M€ et trésorerie de 53 M€ (y compris placements)

Confirmation des objectifs financiers à moyen terme soutenus par un contexte inflationniste et réglementaire favorable renforçant le modèle Hoffmann Green COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2022 Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 19 septembre 2022 - 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce ses résultats semestriels pour l'année 2022. Le Conseil de Surveillance de la Société s'est réuni le 16 septembre 2022 et a examiné les comptes de l'exercice au 30 juin 2022 arrêtés par le Directoire. Chiffres clés issus des comptes consolidés annuels En K€ - Normes IFRS Au 30.06.2022 Au 30.06.2021 Chiffre d'affaires 544 540 EBITDA -3 519 -2 561 Résultat Opérationnel Courant (EBIT) -4 720 -3 592 Résultat Financier -1 455 33 Impôts 1 586 835 Résultat net -4 558 -2 684 En K€ - Normes IFRS Au 30.06.2022 Au 31.12.2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie 40 999 56 704 Capitaux Propres 76 895 81 399 1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2022 Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateursde Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Le premier semestre 2022 nous a permis de franchir de nombreuses étapes structurantes de notre développement. Tout d'abord, la signature de contrats avec des acteurs renommés de la construction comme Bouygues Immobilier alimente notre carnet de commandes. A l'international, nous avons concrétisé les premières étapes de notre développement avec l'implantation d'une filiale en Suisse et la signature d'un premier contrat de distribution au Royaume-Uni. En parallèle, nous poursuivons le déploiement de notre feuille de route industrielle avec la finalisation de l'unité H2 qui sera mise en service d'ici quelques mois et la signature d'un terrain pour implanter H3 sur le Port de Dunkerque. En outre, nous optimisons notre structure de coûts pour bénéficier d'une plus grande compétitivité grâce à l'acquisition d'ABC Broyage qui nous permettra d'internaliser en partie le traitement de nos matières premières. Portés par cette dynamique et un contexte réglementaire favorable avec la Règlementation Environnementale 2020, nous comptons intensifier notre développement dans les prochains mois. Sur ce semestre, la progression des volumes vendus ressort en deçà de nos attentes en raison des décalages de lancement de projets de bâtiments du fait du contexte d'inflation et de pénurie inédit sur les matériaux de construction qui affecte l'ensemble de la filière. Toutefois, à moyen terme, la crise énergétique que nous vivons démontre l'absolue nécessité de se tourner vers des solutions décarbonées et peu énergivores comme celles déployées par Hoffmann Green, dont le processus de fabrication est réalisé à froid. Cette crise inédite conforte ainsi notre positionnement en tant que leader de la transition énergétique dans l'industrie du ciment. » Un premier semestre 2022 actif matérialisé par le franchissement de nombreux jalons commerciaux, industriels et R&D Progression du carnet de commandes et des volumes de ciments vendus : Augmentation de 10 000 tonnes des commandes de ciments grâce à la signature de nouveaux partenariats structurants avec des acteurs majeurs du secteur : Bouygues Immobilier, Duret Immobilier, P2i, Les Maçons Parisiens et Cemblend ;

Hausse de +11% des volumes de ciments vendus à 2 087 tonnes sur un an, en deçà des attentes de la Société. La dynamique commerciale est pénalisée à court terme par un contexte d'inflation et de pénurie des matériaux de construction. Les acteurs de la construction subissent des hausses de prix des matières premières sans précédent qui les conduisent à décaler certains projets. Expansion à l'international des ciments Hoffmann : Constitution d'une joint-venture avec un acteur suisse de la construction qui produira dans une usine similaire au deuxième site de production d'Hoffmann Green (H2) et distribuera de manière exclusive les ciments Hoffmann en Suisse ;

joint-venture avec un acteur suisse de la construction qui produira dans une usine similaire au deuxième site de production d'Hoffmann Green (H2) et distribuera de manière exclusive les ciments Hoffmann en Suisse ; Signature d'un 1 er partenariat au Royaume-Uni avec Cemblend, fabricant anglais de ciments spéciaux. 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2022 Exécution de la stratégie industrielle et optimisation du circuit logistique : Poursuite de la construction de H2 en phase avec le calendrier, la réception de l'ouvrage est prévue à la fin de l'année 2022. Pour rappel, le budget de ce site de production est de 22 M€. Au 30 juin 2022 le reste à décaisser s'élève à 5 M€ ;

Signature d'une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) de 40 ans sur le Grand Port Maritime de Dunkerque en vue de construire le troisième site de production de la Société (H3) ;

Signature d'une AOT de 25 ans sur le port de La Rochelle en vue de construire des installations de chargement et de déchargement de matières premières et des silos de stockage ;

1 ère opération de croissance externe avec l'acquisition du groupe ABC Broyage pour internaliser le traitement des matières premières (laitiers de hauts fourneaux) ce qui permettra à Hoffmann Green de gagner en indépendance, élargir sa capacité d'approvisionnement et accroître sa compétitivité. L'acquisition a été réalisée en numéraire à hauteur de 1,7 M€. Extension de la propriété intellectuelle et construction d'une centrale à béton 4.0 afin d'accroître encore davantage les barrières à l'entrée : Le ciment H-UKR est devenu le 1 er ciment sans clinker au monde à être validé sous ATEx de cas A par le CSTB et a obtenu des ATEx de cas A pour des applications de tous types d'ouvrages intérieurs et extérieurs ;

H-UKR est devenu le 1 ciment sans clinker au monde à être validé sous ATEx de cas A par le CSTB et a obtenu des ATEx de cas A pour des applications de tous types d'ouvrages intérieurs et extérieurs ; Délivrance du brevet H-EVA en Chine ;

H-EVA en Chine ; Lancement de la construction d'une centrale à béton 4.0 éco-responsable pour développer des formulations bétons à base de ciments 0% clinker Hoffmann Green Cement. Le coût d'investissement s'établit à 1,5 M€.

éco-responsable pour développer des formulations bétons à base de ciments 0% clinker Hoffmann Green Cement. Le coût d'investissement s'établit à 1,5 M€. Lauréat du programme French Tech Green20. Hoffmann Green fait ainsi partie des 20 pépites françaises sélectionnées par le Ministère de la Transition Ecologique pour participer au programme French Tech Green20. Poursuite de la feuille de route RSE et évolution de la Gouvernance : Réalisation et publication d'un nouveau bilan carbone ® SCOPE 3 ;

SCOPE 3 ; Progression de 11 points de la Note Ethifinance qui s'établit désormais à 65/100 ;

Elargissement et féminisation du Comité de Direction à 9 membres, dont 2 femmes, afin d'associer plus largement les équipes aux décisions stratégiques de la Société et de renforcer les synergies. 3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2022 Résultats semestriels 2022 Au cours du premier semestre 2022, la Société a poursuivi son développement commercial avec une progression de plus de + 11% des volumes de ciments vendus sur un an (2 087 tonnes au S1 2022 vs. 1 875 tonnes au S1 2021). Les revenus de la Société s'élèvent à 0,5 M€ et correspondent essentiellement la vente de ciments à hauteur de 0,4 M€ et à la facturation de prestations d'ingénierie à hauteur de 0,1 M€. Cette dynamique commerciale est moins intense que prévue du fait de l'inflation forte et de la pénurie des matériaux de construction qui affectent les acteurs de la filière, entreprises générales et promoteurs immobiliers. Cette situation inédite a conduit à des décalages de chantiers de construction. La Société estime la durée moyenne de décalage de ces chantiers entre 6 et 12 mois. La Société enregistre un EBITDA à fin juin 2022 de -3,5 M€ contre -2,6 M€ au 30 juin 2021. Cette baisse s'explique principalement par l'augmentation des achats de matières premières dans le cadre de tests et développements R&D (-0,7 M€) et la reprise des salons et expositions (-0,2 M€). Les équipes commerciales, R&D et techniques ont été renforcées conformément au plan de développement. Le reste des produits et charges d'exploitation sont globalement stables sur un an. Le Résultat Opérationnel Courant S1 2022 s'établit à -4,7 M€. La variation sur un an (-1,1 M€) s'explique par l'évolution de l'EBITDA et la hausse des dotations aux amortissements. Au 30 juin 2022, le Résultat Financier s'élève à -1,5 M€ et est impacté par des pertes et des dépréciations d'OPCVM liées aux effets de la guerre en Ukraine sur les marchés financiers. Après prise en compte d'un produit d'impôt de 1,6 M€, le Résultat Net à fin juin 2022 s'élève à -4,6 M€. Les comptes de la Société au 30 juin 2022 seront communiqués dans le rapport financier semestriel de la Société qui sera mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société au plus tard le 28 octobre 2022 conformément aux dispositions légales et réglementaires. Structure financière solide en ligne avec le budget Au 30 juin 2022, la Société bénéficie d'un bilan solide avec des capitaux propres s'élevant à 76,9 M€, en progression de 14,6 M€ sur un an en raison de l'augmentation de capital réalisée en décembre 2021 (22,5 M€). La trésorerie disponible s'établit à 41 M€ (et 52,8 M€ y compris placements). La variation de trésorerie au cours de la période (-15,7 M€) s'explique par les flux d'investissements (-11,3 M€) liés principalement à la construction de l'unité de production H2, les flux d'exploitation (-3,1 M€) et les remboursements d'emprunts (-1,3 M€). 4