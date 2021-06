Hoffmann Green Cement Technologies Societe anonyme : A suivre aujourd'hui

Hoffmann Green Cement Technologies a signé une convention de partenariat avec Podeliha, opérateur de référence du logement social appartenant au groupe Action Logement. Podeliha, gestionnaire de plus de 26 000 logements locatifs dans la région des Pays de la Loire, est un acteur engagé dans la réduction de l'empreinte carbone du secteur de la construction. La convention signée avec Hoffmann Green Cement a pour objet de valoriser, promouvoir et prescrire les ciments à basse empreinte carbone sans clinker.



Ce partenariat concrétise l'engagement de Podeliha à soutenir le développement des bâtiments bas-carbone performants et matérialise sa politique d'innovation et de promotion du savoir-faire local au service d'une offre de construction plus respectueuse de l'environnement.