Hoffmann Green Cement Technologies a lancé la construction de son deuxième site de production, réalisé intégralement à partir de ciment Hoffmann Green, et confirme son développement industriel. Cet ouvrage "H2" implanté à côté du premier site de production " H1 ", à Bournezeau en Vendée (85) et construit intégralement à partir de ciments Hoffmann Green, aura une capacité de production de 250 000 tonnes par an. La conception et le design de " H2 " ont été définis à partir des retours d'expérience de " H1 ".