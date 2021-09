Hoffmann Green Cement Technologies : annonce le lancement commercial de H-IONA, le ciment le plus décarboné du marché européen

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « En lançant H-IONA,le ciment le plus décarboné du marché européen et adapté à un très grand nombre d'applications, Hoffmann Green Cement poursuit sa démarche d'innovation continue. En outre, il s'agit du premier ciment décarboné ayant obtenu le marquage CE. A travers cette technologie inédite nous démocratisons l'accès au ciment décarboné, c'est en effet la première fois que le grand public aura l'occasion d'utiliser du ciment Hoffmann Green. H-IONAconstitue ainsi une opportunité formidable pour chacune et chacun de participer, à son échelle, à une transition vers un modèle de construction plus respectueux de l'environnement. Le lancement de cette 4ème technologie illustre également la capacité d'innovation et l'engagement de nos équipes que nous tenons à remercier. Nous allons maintenir nos efforts avec toujours la même raison d'être : accélérer au maximum la décarbonation du secteur de la construction ».

Caractéristiques de la technologie H-IONA :

Composition du ciment issu de cette technologie : laitier de haut fourneau et sulfate de calcium

Une résistance à la compression de 32,5 MPa à 28 jours

Un ciment se présentant sous la forme d'un liant hydraulique

Une parfaite compatibilité avec les processus de production existants

ICV publié sur INIES et édition de FDES sur mesure par le calculateur carbone « Phare »

Accédez ici au classeur technique de H-IONA : https://www.ciments-hoffmann.fr/h-iona-le-ciment-europeen- le-plus-decarbone-accessible-a-tous/

Calendrier financier :

Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2021, le 20 septembre 2021 (avant ouverture des marchés)

propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l'urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l'origine d'une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d'un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd'hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l'ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d'informations : www.ciments-hoffmann.fr