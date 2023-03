Hoffmann Green Cement Technologies : creuse sa perte nette en 2022

Hoffmann Green Cement, entreprise engagée dans la décarbonation du secteur de la construction, a publié ses résultats annuels 2022 d'où ressort une perte nette de -6,73 millions d'euros contre -5,56 millions un an auparavant. L'Ebitda s'établit à -6,6 millions d'euros, contre -5,2 millions en 2021. Le chiffre d'affaires réalisé sur la période est stable : 2,2 millions d'euros contre 2,4 millions.



La baisse de l'Ebitda sur un an (-1,4 million) s'explique par la hausse du coût des matières premières , la multiplication des tests et développements de produits ainsi que l'augmentation de la masse salariale.



Les effectifs de la société sont passés de 33 collaborateurs fin 2021 à 43 collaborateurs fin 2022 en raison notamment de l'acquisition d'Hoffmann Broyage en juin 2022 (4 ETP) et du renforcement des équipes commerciales et techniques.





En France, Hoffmann confirme ainsi son objectif de commercialiser en 2026, 550 000 tonnes de ciment par an au travers de trois sites de production, soit un chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros, correspondant à 3% de parts de marché en France.



Parallèlement, à l'international, comme cela est déjà entrepris en Suisse, la société souhaite se développer au travers d'accords de licences conclus avec des partenaires en charge de financer, construire et d'opérer des unités de production Hoffmann Green Cement sur leur territoire géographique et de commercialiser les technologies Hoffmann Green Cement. Le groupe ambitionne d'avoir 4 unités opérationnelles à horizon 2026 pour une génération de chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros.



Au global, Hoffmann Green Cement considère pouvoir atteindre une marge d'Ebitda d'environ 40% à horizon 2026.