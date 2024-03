Hoffmann Green Cement Technologies : creuse ses pertes en 2023

Hoffmann Green Cement a fait état d'un chiffre d'affaires de 6 millions euros en 2023 contre 2,2 millions d'euros un an plus tôt. Le spécialiste engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker a dévoilé sur la période un Ebitda de -5,2 millions d'euros contre -6,6 millions et une perte nette de 7,862 millions d'euros contre -6,72 millions d'euros l'an passé.



Les effectifs d'Hoffmann Green sont passés de 43 collaborateurs fin 2022 à 52 collaborateurs fin 2023 en raison du renforcement des équipes commerciales et techniques. Les charges de personnel ont augmenté 700000 sur un an.



Côté perspectives, l'entreprise confirme ses objectifs à horizon 2026 : chiffre d'affaires de 130 millions d'euros et marge d'EBITDA de 40%.