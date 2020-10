Hoffmann Green Cement Technologies : fournira son ciment bas carbone sans clinker à LG Béton

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé qu’il fournira son ciment bas carbone sans clinker de technologie H-UKR pour la production d’escaliers préfabriqués par LG Béton dans le cadre du chantier emblématique du ‘l1ve’ avenue de la Grande Armée à Paris." Nous sommes très heureux d'annoncer notre participation au chantier emblématique ‘l1ve', un projet novateur qui est totalement en phase avec l'ADN de Hoffmann Green et cela aux côtés de LG Béton, un partenaire innovant du secteur de la construction, dont nous partageons la vision, et avec qui nous avons déjà collaboré pour les Ateliers de la Gaité Montparnasse. Notre contribution à la réduction de l'impact carbone de ce bâtiment est un nouvel exemple concret, de ce que nous voulons et pouvons développer à plus grande échelle, dans un écosystème vertueux " ont déclaré Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.