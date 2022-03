Hoffmann Green Cement Technologies : lance la construction de sa centrale à béton R&D sur le site de Bournezeau

Six mois après le lancement commercial de H-IONA, le ciment le plus décarboné du marché Européen, Hoffmann Green Cement poursuit le développement de sa politique de R&D par la construction d'une centrale à béton qui permettra de réaliser en interne les essais de ses futures technologies et le développement de certaines formulations bétons spécifiques pour ses clients.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MARS 2022

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateursde Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La construction de cette centrale à béton s'inscrit parfaitement dans notre stratégie R&D et vise à asseoir notre position de leader de la production de ciments 0% clinker. Pensée et construite dans le respect de notre environnement, cette centrale ultra-moderne permettra à notre équipe R&D de réaliser notamment un grand nombre d'essais sur le site de Bournezeau dans le but de développer des formulations bétons pour certains de nos clients. Sa construction est financée par notre récente augmentation de capital. Nous profitons donc de ce lancement pour remercier l'ensemble des actionnaires qui nous accompagnent dans cette aventure industrielle disruptive au service d'une construction plus responsable. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Doté d'un site de production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d'un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n'a pas évolué depuis 200 ans Dans un contexte d'urgence climatique, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l'économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s'adresse à l'ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu'à l'international.

Pour plus d'informations : www.ciments-hoffmann.fr

CONTACTS HOFFMANN GREEN

Hoffmann Green NewCap Relations Investisseurs NewCap Relations Médias • Jérôme Caron • Pierre Laurent • Nicolas Merigeau • Directeur Administratif et • Thomas Grojean • ciments-hoffmann@newcap.eu Financier • Quentin Massé • 01 44 71 94 98 • finances@ciments-hoffmann.fr • ciments-hoffmann@newcap.eu • 02 51 460 600 • 01 44 71 94 94

Hoffmann Green Cement Technologies | Téléphone : +33 2 51 460 600 | E mail : fınances@ciments-hoffmann.fr