Hoffmann Green Cement Technologies : creuse ses pertes en 2020

Pénalisé par la pandémie, Hoffmann Green Cement Technologies a accusé en 2020 une perte nette de 6,1 millions d'euros contre 4,3 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle courante est ressortie à 5,8 millions après une perte de 3,08 millions en 2019. Le cimentier "décarboné" a enregistré une perte sur Ebitda de 4,1 millions, contre une perte de 1,85 million un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est établi à 504 000 euros après 620 000 euros en 2019. Ce chiffre d'affaires correspondant principalement à la vente au volume de ciments, représentant 1 775 tonnes.



Le volume vendu de ciments est en croissance sur un an (1 098 tonnes en 2019). Le léger repli du chiffre d'affaires sur un an s'explique par la baisse des prestations d'ingénieries.



Le carnet de commandes global d'Hoffmann Green n'a pas été affecté, lui, par la pandémie. En revanche, son exécution a été décalée avec des reports estimés de 6 à 24 mois à date. A fin mars 2021, le carnet de commandes s'établit à plus de 190 000 tonnes de ciment, un niveau en phase avec le plan commercial de la société.



Au 31 décembre 2020, le groupe assure bénéficier d'un bilan solide avec des capitaux propres s'établissant à 64,6 millions. La trésorerie disponible s'élève à 46,3 millions (et 56,3 millions y compris OPCVM).



Hoffmann Green reste attentive à l'évolution de la pandémie qui pourrait impacter l'activité commerciale en 2021, la production et la construction du site de production H2.



La société confirme ses objectifs de production à 2025/2026, à savoir atteindre une capacité de production totale de 550 000 tonnes de ciments décarbonés par an avec la construction de ses deux sites de production additionnels (H2 et H3) et générer un chiffre d'affaires d'environ 120 millions, représentant 3% des parts de marché du ciment en France à cette date, avec une marge d'Ebitda d'environ 40%.



Fort d'une situation financière solide, le groupe est confiant quant à la pertinence de son projet d'entreprise et estime que ses fondamentaux et les perspectives positives du marché de la construction décarbonée seront plus que jamais d'actualité dans " le monde d'après ".