Hoffmann Green Cement Technologies : et EDYCEM, filiale béton du Groupe HERIGE, signent un partenariat pour développer des bétons à basse empreinte carbone

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, a conclu avec le Groupe HERIGE à travers sa filiale béton EDYCEM un contrat de partenariat technique, d’une durée initiale de deux ans, visant à développer la formulation d’un béton EDYCEM utilisant un ciment bas carbone Hoffmann.

Ce partenariat privilégié entre les deux acteurs vendéens constitue une approche concrète afin de développer de nouveaux produits visant à lutter contre les changements climatiques et se conformer aux ambitions de la future réglementation environnementale (RE2020). Cette alliance contribuera à développer des produits plus responsables pour les acteurs de la construction.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis d’annoncer la signature d’un contrat de partenariat technique avec le groupe HERIGE, à travers sa filiale EDYCEM, groupe vendéen qui affiche les mêmes ambitions de recherche et d’innovation pour décarboner le secteur de la construction que celles d’Hoffmann Green. Ce contrat illustre une nouvelle fois la compétitivité de nos produits pour la fabrication de béton bas carbone. Il s’agit d’une première étape dans le processus de collaboration que nous mènerons avec le Groupe HERIGE afin de construire des bâtiments éco-responsables et durables dès 2021 ».

« HERIGE et sa filiale EDYCEM sont historiquement implantés au cœur des territoires, avec un réseau de proximité ancré dans le Grand Ouest. Plus que jamais, ils ont pour ambition de participer activement à l’évolution du secteur de la construction, en apportant des réponses concrètes et durables aux professionnels afin de réduire de manière conséquente les émissions de CO2. Ce partenariat 100 % vendéen avec une entreprise affichant les mêmes ambitions de recherche et d’innovation pour décarboner la construction, illustre l’approche éco-responsable et d’innovation permanente de nos activités. » Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE.

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos d’HERIGE

Fondé en 1907 à l'Herbergement en Vendée, HERIGE est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 300 salariés, La proximité du terrain est une priorité rendue possible grâce au maillage territorial et à l’organisation décentralisée. Principalement présent dans le Grand Ouest de la France, l’entreprise cultive ses relations de confiance en se tenant aux côtés des professionnels et de leurs chantiers tout comme des particuliers et de leurs projets. Attentif à l'impact de ses activités, le Groupe HERIGE s'est engagé volontairement dans une politique de développement durable depuis de nombreuses années afin de concilier trois facteurs clés : engagement environnemental, équilibre social et développement économique sur le long terme. HERIGE est coté sur Euronext Growth

Pour plus d’informations : www.groupe-herige.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210324005823/fr/