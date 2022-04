Hoffmann Green Cement Technologies : publie son Rapport Financier Annuel 2021

Hoffmann Green annonce la mise à disposition du rapport financier annuel 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Avril 2022

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 26 avril 2022 - 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2021.

Le rapport comprend notamment :

● La déclaration de la personne responsable ;

● Le rapport de gestion ;

● Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

● Les comptes consolidés (en normes IFRS) ;

● Les différents rapports des commissaires aux comptes ;

● Les honoraires des commissaires aux comptes.

Le rapport peut être consulté sur le site internet de la Société(https://www.ciments-hoffmann.fr/investisseurs/informations-financieres/rapports-financiers/)dans la rubrique « Informations réglementées / Documentation financière » et également sur le site internet de l'AMF(www.amf-france.org).

PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE : Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2022, 19 septembre 2022, avant ouverture des marchés

