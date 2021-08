Hoffmann Green Cement Technologies : se dote d'une directrice de la certification et de l'homologation

Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé la nomination de Stéphanie Bondoux, en qualité de directrice de la certification et de l'homologation. En France, les normes techniques et les règles de l'art à respecter dans le secteur de la construction sont nombreuses et évolutives. Dans l'objectif de maintenir Hoffmann Green au meilleur standard de l'industrie, la société a décidé cette nomination.



Elle a ainsi pour but d'objectiver la performance, la durabilité des solutions et la sécurité des diverses applications tout en favorisant la politique d'innovation, ancrée dans l'ADN d'Hoffmann Green.



Pour ce faire, Stéphanie Bondoux travaillera en étroite collaboration avec les laboratoires d'essais et organismes notifiés, notamment le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), et mènera les essais requis pour obtenir les certifications et homologations adéquates.



Son profil expérimenté, acquis tout au long de sa carrière chez Hilti dans un contexte d'innovation de rupture, est un atout supplémentaire pour la société, a souligné Hoffmann Green Cement.