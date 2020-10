Hoffmann Green Cement Technologies : signe un contrat de 3 ans avec CEMEX pour la distribution de ciments bas carbone et sans clinker sur le marché du béton prêt à l'emploi

Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d’un contrat de 3 ans avec CEMEX France, Groupe d'envergure internationale dans le domaine des matériaux de construction, afin de fournir des ciments Hoffmann Green bas carbone et sans clinker.

En France, près de 65% du ciment utilisé est destiné au marché du béton prêt à l'emploi (BPE), soit le marché de destination du ciment le plus important. CEMEX est aujourd’hui l’un des leaders en France de l’industrie des bétons prêts à l’emploi et dispose de plus de 240 unités de production à travers le pays lui permettant de mailler le territoire et de fournir des solutions parfaitement appropriées aux besoins de ses clients.

Hoffmann Green fournira, sur les trois prochaines années à CEMEX, pour les régions Ile-de-France et Aquitaine, le ciment le plus décarboné au monde issu des deux technologies H-UKR et H-EVA qui permettra de réduire par 5 les émissions de CO 2 , comparé à l’utilisation de ciments traditionnels et de réduire l’empreinte carbone du secteur de la construction.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce contrat structurant avec CEMEX France nous permet aujourd’hui de franchir une nouvelle étape clé dans la reconnaissance de nos solutions par un des leaders mondiaux de l’industrie du ciment et constitue un jalon supplémentaire de notre développement qui nous ouvre désormais le marché du béton prêt l’emploi. Nous sommes très fiers d’être associés à CEMEX pour les trois prochaines années et nous nous réjouissons d’être en capacité, à terme, de commercialiser à l’échelle nationale nos ciments destinés au marché du BPE ».

Michel André, Vice-président Matériaux Europe de l’Ouest, déclare : « CEMEX, au-delà des progrès déjà réalisés s’est fixé un objectif très clair : celui de réduire de 35% les émissions spécifiques nettes de CO 2 d'ici 2030. Le béton a un rôle clé à jouer dans la transition vers une économie neutre en carbone et il est un élément essentiel dans le développement de projets urbains intelligents sur le plan climatique grâce notamment à des bâtiments durables. Aussi nous nous félicitons de cette collaboration avec Hoffmann Green, qui propose des alternatives exploitables dès aujourd’hui. Nous nous devons d’agir ensemble pour trouver et offrir aux acteurs de la construction des solutions toujours plus innovantes et respectueuses de l’environnement. »

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

À propos de CEMEX

CEMEX est un acteur majeur dans l'industrie des matériaux de construction, présent dans plus de 50 pays. L'entreprise met un point d’honneur à garantir une excellence de la qualité et une assistance sans faille à ceux qui font appel à ses services. CEMEX dispose d’un centre de R&D, le centre international pour la technologie et l’innovation, basé en Suisse, qui coordonne l’ensemble des projets du groupe portant sur le développement et l'application de nouvelles technologies dans le domaine des matériaux de construction. En France, CEMEX est un acteur de premier plan du béton prêt à l'emploi et des granulats avec plus de 300 implantations réparties sur une grande partie du territoire, pour être au plus proche de ses clients, professionnels et particuliers. Au travers de ses activités et de sa politique d’entreprise, CEMEX répond à 3 enjeux sociétaux majeurs : permettre un aménagement durable des territoires, préserver une ressource non renouvelable et les milieux qu’il exploite, assurer le bien-être de ses salariés et des utilisateurs de ses produits. Acteur industriel responsable, CEMEX est la seule entreprise d’envergure nationale de son secteur d’activité à avoir obtenu la certification ISO 14001 ainsi que le niveau « exemplarité » dans le cadre de la Charte RSE de l’UNICEM pour la totalité de ses sites bétons et granulats. CEMEX est également certifié Engagement biodiversité par l’organisme ECOCERT. En savoir plus sur www.cemex.fr

