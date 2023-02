Hoffmann Green Cement Technologies : signe un contrat de fourniture avec le promoteur immobilier Belin promotion

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d'un contrat d'une durée de 3 ans incluant des engagements de volumes avec Belin promotion, promoteur immobilier historique implanté dans le sud-ouest de la France.



Dès 2023 et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green Cement fournira au groupe Belin promotion ses ciments décarbonés 0% clinker en vue de la construction de plusieurs logements collectifs et tertiaires. Actif au cœur du grand Sud-Ouest, à Toulouse, Bordeaux ou Bayonne, ce contrat permettra à Belin promotion de poursuivre ses engagements en matière de durabilité et ainsi répondre au bien-être des futurs résidents.



Julien Blanchard et David Hoffmann, Cofondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, ont déclaré : " Ce contrat sur 3 ans avec engagements de volume permet de renforcer notre carnet de commandes déjà bien constitué ainsi que d'étendre notre empreinte commerciale au Sud-Ouest de la France. Nous nous réjouissons d'avance de suivre les programmes immobiliers 0% clinker de Belin promotion, entreprise familiale avec qui nous partageons la volonté de minimiser l'impact environnemental du secteur de la construction. "