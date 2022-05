Hoffmann Green Cement Technologies : signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec Duret Immobilier

Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé avoir signé un contrat de partenariat de 3 ans avec engagements de volume avec le Groupe Duret Immobilier. Dès 2022 et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green fournira au Groupe Duret Immobilier ses ciments décarbonés 0% clinker H-UKR et H-IONA en vue de la construction de plusieurs logements collectifs et tertiaires dans la région du Grand Ouest. Les premiers coulages de béton, produits à partir du ciment H-UKR, ont déjà démarré pour la construction de la résidence " La Cour Lumière " sur les hauteurs de Montaigu en Vendée.