Hoffmann Green Cement Technologies : signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec Eiffage Génie Civil

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce la signature d’un contrat de partenariat avec Eiffage Génie Civil.

Hoffmann Green fournira à Eiffage Génie Civil, dès 2021 et pour les trois prochaines années, son ciment décarboné sans clinker issu de la technologie H-UKR en vue de la construction d’infrastructures de génie civil tels que les châteaux d’eau, les bassins de rétention d’eau, les silos de stockage ou encore des ouvrages de génie civil. Cet engagement de commandes, portant sur un volume total d’environ 50 000 m3, matérialise la volonté d’innovation de la part des deux acteurs et leurs engagements environnementaux afin de contribuer à réduire l’impact carbone du secteur de la construction.

Julien Blanchard et David Hoffmann, cofondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « Cet engagement sur plusieurs années est extrêmement positif et concret car il signifie que dès l’année prochaine, des éléments d’infrastructures de génie civil seront construits par Eiffage Génie Civil, sur le territoire français, à partir de béton présentant un bilan carbone significativement réduit grâce à nos ciments. L’entrée de notre société sur ce nouveau marché des infrastructures marque une étape déterminante dans le développement commercial d’Hoffmann Green et prouve une nouvelle fois la compétitivité de nos produits. En outre, nous sommes ravis de collaborer avec un Groupe comme Eiffage avec qui nous partageons une vision commune, celle de construire d’une façon plus éco-responsable les infrastructures de demain. »

Simon Chamoret, Directeur opérationnel Eiffage Génie Civil en charge des activités régionales, précise : « Eiffage est reconnu pour son implication en matière de développement durable. Nous sommes notamment engagés dans une démarche bas carbone pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre tant en ce qui concerne nos propres rejets que ceux liés à nos activités. Le partenariat avec Hoffmann Green s’inscrit dans cette démarche éco-responsable puisque le béton fabriqué à partir de ciment à faible empreinte carbone est un élément différenciant dans le développement de nos projets. Il nous permettra ainsi d’alimenter la démarche d’amélioration continue quant à la durabilité de nos infrastructures de génie civil. »

Eiffage est en relation étroite avec Hoffmann Green depuis plusieurs années déjà afin d’intégrer ses ciments dans des projets de construction. Par le biais d’éléments préfabriqués, les ciments à moindre impact d’Hoffmann Green seront ainsi mis en œuvre dans deux projets menés par Eiffage Construction dans Paris intra-muros : les Ateliers Gaité de Montparnasse et l’ensemble tertiaire L1VE situé Avenue de la Grande Armée.

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondé en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos d’Eiffage Génie Civil

Eiffage Génie Civil intervient, depuis la conception jusqu’à la construction, sur de nombreux ouvrages en France et à l’international, notamment en Afrique. Ouvrages d’art, génie civil d’équipement, travaux souterrains, chantiers maritimes et fluviaux, terrassements, démolition-dépollution, fondations et réparation d’ouvrages, constituent le quotidien de ses équipes.

