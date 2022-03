Hoffmann Green Cement a presque quintuplé son chiffre d'affaires annuel

Hoffmann Green Cement Technologies cède 0,78% à 19,10 euros lundi, après la publication de ses résultats annuels. Après prise en compte d’un produit d’impôt de 1,7 million d'euros, le producteur de ciment décarboné a réalisé en 2021 une perte de 5,56 millions d'euros, en baisse par rapport aux 6,12 millions de 2020. Le résultat financier repasse par ailleurs dans le vert, alors qu'il avait été affecté l'année précédente par des pertes et des dépréciations d’OPCVM liées aux effets du covid-19 sur les marchés financiers.



L'EBITDA est en revanche en repli, ressortant à -5,23 millions, contre 4,13 millions en 2020. Cela résulte de l'augmentation des effectifs avec le renforcement des équipes commerciales, R&D et techniques.



Les revenus ont quant à eux été multipliés par 4,7, pour atteindre 2,4 millions d'euros. Ils correspondent essentiellement à la vente de ciments à hauteur de 2,2 millions d'euros et à la facturation de prestations d'ingénierie à hauteur de 0,2 million. Cette accélération est liée à la progression des volumes de ciments vendus qui atteignent 10 124 tonnes à fin 2021 contre 1 775 tonnes à fin 2020.



D'ici 2026, Hoffmann ambitionne d'atteindre une chiffre d'affaires de 130 millions d'euros, dont 120 millions réalisés en France et 10 millions à l'étranger, ainsi qu'une marge d'EBITDA d'environ 40%. La société a enfin précisé qu'elle n'avait aucune exposition à l'Ukraine, la Russie ou la Biélorussie.