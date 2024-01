Hoffmann Green : du ciment pour le marché BtoC

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat structurant pour commercialiser ses ciments décarbonés sans clinker à destination du marché BtoC via le réseau de distribution des enseignes Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme.



Dans le cadre de cet accord, ces quatre enseignes de bricolage du groupement Les Mousquetaires, représentant en tout 600 points de distribution à travers toute la France, deviennent le premier réseau national à distribuer du ciment décarboné sans clinker.



Hoffmann Green Cement Technologies fournira à ces enseignes ses ciments décarbonés sans clinker PRO CEMENT (H-UKR) et H-IONA, conditionnés en sacs de 25 Kgs, afin d'adresser pour la première fois l'important marché des particuliers.



