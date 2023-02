Hoffmann Green et Eloy développent la construction décarbonée en Belgique

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, annonce la signature d'un partenariat avec le groupe belge Eloy, pour des applications pilotes de béton prêt à l'emploi et de préfabrication. Les deux acteurs procéderont à des essais techniques spécifiques et élaboreront ensemble des formulations de béton fondées sur les technologies 0% clinker d'Hoffmann Green Cement.



Les premiers projets-pilote de construction avec du ciment Hoffmann en Belgique sont prévus dès le premier semestre 2023 en province de Liège, afin de tester ce nouveau produit tout en familiarisant les équipes chantiers d'Eloy. Eloy devient ainsi le premier acteur belge à agir dès maintenant pour une construction en ciment et béton 0% clinker.



Le groupe Eloy, actif notamment dans la construction et le traitement des eaux, s'est depuis toujours soucié de son impact environnemental. L'entreprise liégeoise fût notamment l'une des premières à disposer de son propre recyparc dès les années 1990.



Eloy se veut être un acteur de durabilité et a notamment inscrit dans sa stratégie transversale l'objectif de diminuer de 30% son impact environnemental à l'horizon 2027.