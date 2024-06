Hoffmann Green : partenariat avec le groupe Polylogis et sa filiale LogiOuest

Hoffmann Green, spécialiste du secteur de la construction, annonce la signature d’un partenariat commercial avec le groupe Polylogis, acteur global de l’habitat ainsi qu’avec sa filiale LogiOuest, l’un des bailleurs sociaux les plus actifs de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Opérateur global de l’habitat, le Groupe Polylogis est présent à travers ses filiales dans près de 500 communes au sein de 6 régions (Île-de-France, Normandie, Centre-Val-de-Loire, Pays de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) et gère un patrimoine de 146000 logements.



Cette collaboration favorisera la construction de logements neufs et écoresponsables conformément aux exigences réglementaires qui visent l'atteinte des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050.



Ce nouveau partenariat dont la durée s'étend jusqu'en 2027 permet ainsi à Hoffmann Green de renforcer son maillage territorial dans les Pays de la Loire.