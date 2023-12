Hoffmann Green : partenariat prolongé de trois ans avec CSTB

Hoffmann Green Cement Technologies annonce que le contrat de partenariat signé en 2021 avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a été prolongé pour trois années supplémentaires.



Cette extension de partenariat devrait permettre à Hoffmann Green de bénéficier de délais optimisés dans le traitement de ses dossiers pour l'évaluation de ses technologies actuelles et futures.



'Cette prolongation démontre également l'intégration réussie de la Société dans le paysage réglementaire du bâtiment, ainsi que la confiance réciproque entre les deux entités qui se développe depuis 2017', souligne Hoffmann Green.



