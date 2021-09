Hoffmann Green : premier contrat de distribution de son nouveau ciment H-IONA

Hoffmann Green Cement Technologies a signé un contrat d'une durée de trois ans avec le Groupe Ravate, enseigne de La Réunion et de l'Océan indien, pour la distribution de sacs de ciment H-IONA. Dans ce cadre, le Groupe Ravate achètera et distribuera à la Réunion, à Mayotte et l'Ile Maurice des sacs de 25 kg de ciment H-IONA. Ce contrat va générer des premières livraisons d'ici la fin de l'année et va donc permettre de répondre à la forte demande pour cette nouvelle technologie.



Le groupe réunionnais proposera ainsi aux professionnels de la construction et au grand public, à travers plus de 40 points de vente, le ciment le plus décarboné du marché européen.



Pour rappel, la technologie H-IONA développée par Hoffmann Green Cement présente une empreinte carbone six fois moins élevée qu'un ciment portland traditionnel.