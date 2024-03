Chiffre d’affaires 2023 à 6 M€, x2,7 vs. 2022, supérieur à l’objectif de 4,5 M€ Solide dynamique commerciale : 21 300 tonnes vendues, +78% vs. 2022 Validation de la stratégie de développement à l’international : signature d’un contrat de licences en Arabie Saoudite et accord de principe pour la signature d’un contrat de licences aux Etats-Unis Renforcement des capacités de production : mise en service de l’unité H2 durant l’été 2023, première cimenterie verticale au monde Structure financière solide : capitaux propres de 67 M€ et trésorerie de 25 M€

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement ») (Paris:ALHGR), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, fait le point sur ses activités et annonce ses résultats annuels 2023. Le Conseil de Surveillance de la société s’est réuni le 14 mars 2024 et a examiné les comptes de l’exercice 2023 arrêtés par le Directoire.

Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

Chiffres clés issus des comptes consolidés annuels

En K€ – Normes IFRS Au 31.12.2023 Au 31.12.2022 Chiffre d’affaires 6 041 2 219 EBITDA -5 170 -6 617 Résultat Opérationnel Courant (EBIT) -8 546 -9 358 Résultat Financier 986 -1 111 Impôts -45 2 626 Résultat Net -7 862 -6 739 En K€ – Normes IFRS Au 31.12.2023 Au 31.12.2022 Trésorerie et équivalents de trésorerie

(y compris placements) 25 034 42 001 Capitaux Propres 67 035 74 693

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « L’exercice 2023 a été marqué par de nombreuses avancées significatives en faveur du développement d’Hoffmann Green. Tout d’abord, la croissance de notre chiffre d’affaires à 6 M€ témoigne de la volonté des acteurs de la construction de décarboner leur activité en lien avec des politiques environnementales plus ambitieuses. Ce changement de paradigme est nécessaire pour garantir un avenir durable et respectueux de l’environnement avec des projets de construction ayant recours à des solutions décarbonées comme celles proposées par Hoffmann Green. La dynamique commerciale des derniers trimestres se confirme avec la signature de nombreux partenariats avec des acteurs majeurs du secteur, parmi lesquels certains ont réaffirmé leur engagement, à l’image de Bouygues Immobilier. Afin de répondre à la demande croissante pour notre ciment décarboné, nous avons inauguré au début de l’été 2023 notre unité de production H2, une usine unique au monde, alliant technologies de pointe, performance industrielle et impact environnemental minimum. Enfin, 2023 a été marquée par le développement international d’Hoffmann Green avec notamment la signature d’un contrat de licences en Arabie Saoudite. Par ailleurs, Hoffmann Green présente une structure financière solide, récemment renforcée par une émission d’OCEANE, faiblement dilutive pour nos actionnaires et réalisée dans des conditions intéressantes pour la Société. Cette opération a été souscrite par Eiffel Investment Group, un investisseur de référence. Nous abordons ainsi l’exercice 2024 avec confiance, dans un cadre réglementaire de plus en plus contraignant pour les cimentiers traditionnels qui devrait favoriser les perspectives de croissance d’Hoffmann Green. »

Un exercice 2023 marqué par une accélération de la dynamique commerciale et le déploiement industriel en ligne avec la feuille de route de la Société

Forte croissance des volumes vendus, progression du carnet de commande et rayonnement à l’international

Hausse de l’activité en 2023, les volumes vendus en 2023 atteignent 21 370 tonnes, en augmentation de +78% par rapport à l’exercice 2022 ;

Progression du carnet de commandes à 260 000 tonnes (+20 000 tonnes vs. 2022) grâce à la conclusion de nombreux contrats de fourniture de ciment avec des partenaires de premier plan, notamment :

VM Matériaux du Groupe HERIGE, premier réseau de distribution en France métropolitaine à proposer des sacs de 25 kg de ciment H-IONA aux professionnels du bâtiment, aux artisans et au grand public dans 50 points de vente en France ;

Belin Promotion, promoteur immobilier historique implanté dans le Sud-Ouest de la France, pour la fourniture de ciment décarboné 0% clinker en vue de la construction de plusieurs logements collectifs et tertiaires ;

VENDEE HABITAT, l’un des bailleurs sociaux les plus dynamiques de la Région Pays de la Loire pour lui fournir des bétons à base de ciments Hoffmann 0% clinker dans de prochains programmes immobiliers sur tout le territoire vendéen ;

Partenariat structurant avec l’enseigne de référence POINT.P pour distribuer le ciment sans clinker d’Hoffmann Green ;

SPIE BATIGNOLLES, acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services en vue de lui fournir des ciments décarbonés, incluant un engagement de volumes jusqu’en 2027 ;

Contrat de fourniture de ciment décarboné incluant un engagement de volumes d’environ

20 000 tonnes réparties jusqu’en 2027, avec le Groupe OGIC, acteur français majeur de la promotion immobilière.

Validation de la stratégie de développement à l’international, basée sur un modèle de licences :

Signature d’un accord de partenariat avec le groupe belge ELOY afin de réaliser des premiers projets pilotes dans la région liégeoise ;

Signature d’un contrat de licences exclusif d’une durée de 22 ans avec le Groupe Shurfah en vue de construire plusieurs unités de type « H2 » en Arabie Saoudite pour accompagner la décarbonation du secteur de la construction sur ce territoire ;

Accord préalable avec un partenaire en vue de la signature d’un contrat de licences aux Etats-Unis dans l’Etat de Floride, pour une potentielle signature en 2024.

Poursuite de la mise en œuvre du plan industriel :

Lancement opérationnel de l'usine H2, la première cimenterie verticale au monde entièrement construite à partir de ciment Hoffmann. A partir du second semestre 2023, cette usine a produit du ciment en vrac pour répondre à une demande croissante. Cette réalisation permet d’accroître les capacités de production de 50 000 à 300 000 tonnes par an sur le site de Bournezeau ;

Mise en service de la centrale à béton R&D d’Hoffmann Green pour tester et développer de nouvelles formulations de bétons bas carbone à partir de ciments Hoffmann, intégrant des granulats recyclés.

Validation d’une politique RSE volontariste :

Renforcement de l’offre sur le marché des crédits carbone :

Depuis fin 2022, Hoffmann Green est le premier industriel, hors du domaine agricole et des énergies renouvelables à générer des crédits carbone sur le marché volontaire, validant le process de production décarboné de son ciment ;

En 2023, la Société a consolidé son offre de crédits carbone qui correspondent aux émissions de CO 2 évitées grâce à l’utilisation des ciments 0% clinker développés par Hoffmann Green. Le chiffres d’affaires lié à la vente des crédits carbone représente 276 K€ en 2023.

Hoffmann Green dispose à date de 13 000 crédits carbone disponibles à la vente.

Obtention de plusieurs distinctions confirmant l'engagement ESG d'Hoffmann Green :

Labellisation Solar Impulse Efficient Solution qui garantit la qualité et la rentabilité économique de son ciment H-UKR, certifiant le processus de fabrication décarboné d’Hoffmann Green ;

qui garantit la qualité et la rentabilité économique de son ciment H-UKR, certifiant le processus de fabrication décarboné d’Hoffmann Green ; Prix de l'Usine de l'Année dans la catégorie RSE lors des Trophées des Usines, organisés par l'Usine Nouvelle, célébrant le lancement de notre nouvelle unité de production, H2 ;

Prix du Low Carbon Cement, attribué par l'Association mondiale du ciment en octobre 2023, mettant en valeur l'impact positif de ses ciments décarbonés sur l'environnement ;

Hoffmann Green a obtenu une notation extra-financière Gaïa par Ethifinance de 62/100, soulignant un niveau de maturité ESG supérieur à celui observé pour des entreprises comparables en termes d’effectifs et de secteur d’activité, sur la base du référentiel 2022.

Résultats annuels 2023

Le chiffre d’affaires 2023 d’Hoffmann Green est en hausse sensible par rapport à celui réalisé en 2022 (6,0 M€ vs. 2,2 M€) et supérieur à l’objectif initial de 4,5 M€. Cette progression s’explique par l’augmentation des volumes de ciment vendus de +78% (21 377 tonnes en 2023 vs. 12 010 tonnes en 2022) et la signature du premier contrat international de licences en Arabie Saoudite ayant donné lieu à l’enregistrement d’un droit d’entrée de 2,0 M€. A noter que la commercialisation des crédits carbone Hoffmann Green, débutée fin 2022, a généré 276 K€ de chiffre d’affaires en 2023.

L’EBITDA de l’exercice 2023 s’établit à -5,2 M€ contre -6,6 M€ en 2022. L’amélioration de l’EBITDA sur un an (+1,4 M€) s’explique principalement par le développement de l’activité. A noter que les effectifs d’Hoffmann Green sont passés de 43 collaborateurs fin 2022 à 52 collaborateurs fin 2023 en raison du renforcement des équipes commerciales et techniques. Les charges de personnel ont augmenté de 0,7 M€ sur un an.

Le Résultat Opérationnel Courant s’établit à -8,5 M€. La variation sur un an (+0,8 M€) s’explique par l’évolution de l’EBITDA et la hausse des dotations aux amortissements et provisions (-0,6 M€) liées aux mises en service de l’unité H2 et de la centrale à béton en 2023.

Le Résultat Financier 2023 s’établit à +1,0 M€ et affiche une progression sensible sur un an (+2,1 M€) liée à l’évolution de la valeur de marché d’OPCVM (+1,9 M€).

Au total, le Résultat Net 2023 s’établit à -7,9 M€.

Structure financière solide

Au 31 décembre 2023, la Société bénéficie d’un bilan solide avec des capitaux propres s’établissant à 67,0 M€ en baisse de 7,7 M€ en raison du résultat net de l’exercice.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2023 s’élève à 25,0 M€ (y compris placements). La variation de trésorerie sur la période (-17,0 M€) s’explique par les flux d’investissements (-7,6 M€) liés principalement à la construction de l’unité de production H2, à la construction de la centrale à béton R&D et à la réhabilitation du site d’Hoffmann Microtech, par les flux d’exploitation (-5,2 M€) et par les remboursements d’emprunts (-4,2 M€).

Les comptes de la Société au 31 décembre 2023 seront communiqués dans le rapport financier annuel de la Société qui sera mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la Société au plus tard le 30 avril 2024 conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Evènements post-clôture : maintien de la dynamique commerciale et reconnaissance de la valeur ajoutée du modèle Hoffmann Green

Depuis le 1er janvier 2024, Hoffmann Green poursuit la forte dynamique commerciale observée en 2023 grâce à la signature de contrats stratégiques et à l’extension de ses partenariats existants :

Extension du partenariat avec Bouygues Immobilier, acteur incontournable de la promotion immobilière, pour une durée de deux ans ;

Signature d’un partenariat majeur pour distribuer ses ciments décarbonés au sein des enseignes Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme. Il s’agit du 1 er partenariat de distribution de ciments Hoffmann à destination du marché du B2C dans 600 points de vente répartis en France ;

partenariat de distribution de ciments Hoffmann à destination du marché du B2C dans 600 points de vente répartis en France ; Signature d’un partenariat jusqu’à fin 2027 avec le Groupe Trecobat, 4 ème constructeur de maisons individuelles en France ;

constructeur de maisons individuelles en France ; Signature d’un partenariat stratégique avec ViaVilla, acteur immobilier haut de gamme spécialisé dans la construction de villas situées sur la côte atlantique ;

Signature d’un partenariat commercial avec le Groupe Tartarin, acteur basé dans la Vienne (86) qui fabrique une large gamme de bétons prêt à l’emploi.

En outre, Hoffmann Green a annoncé la réalisation d’une émission d’obligations à Option de Conversion et/ou d’Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (« OCEANE ») pour un montant nominal d’environ 5,0 M€. Cette opération permet à la Société de se doter de ressources financières complémentaires, à des conditions financières intéressantes, dans le cadre de sa stratégie industrielle et commerciale tout en limitant la dilution pour ses actionnaires.

Enfin, la Société a obtenu le label Solar Impulse Efficient Solution pour son ciment décarboné H-UKR et a rejoint le Club Excellence de Bpifrance, deux marques de reconnaissance importantes validant le modèle Hoffmann et la valeur ajoutée de ses solutions.

Stratégie et perspectives : confirmation des objectifs financiers à moyen terme

En 2024, la Société assurera la poursuite de la mise en œuvre de son plan stratégique et accordera une importance particulière aux priorités suivantes :

Commerciales : Poursuite des signatures et extensions de contrats avec des partenaires stratégiques ; Expansion à l’international grâce à la signature, prévue en 2024, d’un contrat de licences avec un partenaire américain en vue de construire plusieurs unités Hoffmann en Floride.

Industrielle : Lancement de la construction de l’usine H3 sur le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) Dunkerque pour une livraison prévue en 2025 ; Finalisation de la réhabilitation du site de la filiale Hoffmann Microtech en vue de l’internalisation du processus industriel de broyage du laitier de hauts fourneaux, une des matières premières essentielles pour la production des ciments H-UKR et H-IONA.

Financières : Atteinte d’un EBITDA positif, conformément aux engagements du management depuis 2021.

R&D : Accélération du financement R&D afin de renforcer les performances environnementales et la qualité des produits Hoffmann Green déjà récompensées en 2023 par l’obtention du Prix du Low Carbon Cement par la World Cement Association.

RSE : Poursuite de la commercialisation de crédits carbone ; Amélioration continue de la démarche RSE : progression de la notation extra-financière.



Confirmation des objectifs à horizon 2026 : chiffre d’affaires de 130 M€ et marge d’EBITDA de 40%

Le durcissement du cadre réglementaire avec notamment l’entrée en vigueur en 2025 du deuxième seuil plus contraignant de la RE1 2020, couplé à l’accélération de la dynamique commerciale observée au cours des derniers trimestres confortent la Société quant à sa capacité à réaliser ses objectifs commerciaux et financiers.

En France, Hoffmann Green a ainsi pour objectif de commercialiser, à horizon 2026, 550 000 tonnes de ciment par an au travers de trois sites de production, soit un chiffre d’affaires d’environ 120 M€, correspondant à 3% de parts de marché en France.

Forte du succès de son déploiement à l’international en 2023, notamment en Arabie Saoudite, la Société souhaite multiplier les accords de licences conclus avec de nouveaux partenaires. Ces partenaires ont la charge de financer, construire et opérer des unités Hoffmann de type H2 et de produire puis commercialiser les ciments Hoffmann sur leur territoire géographique en contrepartie du paiement d’un droit d’entrée, de redevances et de l’achat d’une pré formulation à la Société. La Société ambitionne d’avoir 4 unités opérationnelles à horizon 2026 pour une génération de chiffre d’affaires d’environ 10 M€.

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse, en Arabie Saoudite et récemment aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

1 Réglementation Environnementale

