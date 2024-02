Hoffmann Green : réalisation d'une émission d'OCEANE

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la réalisation d'une émission d'OCEANE arrivant à échéance en février 2029, souscrites par des fonds gérés par Eiffel Investment Group pour un montant nominal d'environ cinq millions d'euros.



Le concepteur de ciments innovants sans clinker explique que cette émission a pour objectif de lui permettre de se doter de ressources financières complémentaires dans le cadre de sa stratégie industrielle et commerciale.



Les OCEANE porteront intérêt à compter du 20 février 2024 (inclus) à un taux annuel de 6%. Les intérêts seront payables trimestriellement à terme échu le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année.



