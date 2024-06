Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement ») (Paris:ALHGR), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat commercial avec le Groupe Polylogis, acteur global de l’habitat qui offre une solution immobilière unique et diversifiée répondant aux besoins de tous ainsi qu’avec sa filiale LogiOuest, l’un des bailleurs sociaux les plus actifs de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.

Opérateur global de l’habitat, le Groupe Polylogis est présent à travers ses filiales dans près de 500 communes au sein de 6 régions françaises (Île-de-France, Normandie, Centre-Val-de-Loire, Pays de-la-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) et gère un patrimoine de 146 000 logements. LogiOuest, entreprise sociale pour l'habitat, filiale du Groupe Polylogis, construit et gère des logements sociaux de qualité, destinés avant tout aux familles en région Pays de la Loire.

Dans le cadre de cette convention, Polylogis et LogiOuest, s’engagent à prescrire et promouvoir des bétons à base de ciments Hoffmann 0% clinker pour de prochains programmes immobiliers en Loire Atlantique et dans le Maine-et-Loire. Cette collaboration favorisera la construction de logements neufs et écoresponsables conformément aux exigences réglementaires qui visent l’atteinte des objectifs de neutralité carbone d’ici 2050. Ce nouveau partenariat dont la durée s’étend jusqu’en 2027 permet ainsi à Hoffmann Green de renforcer son maillage territorial dans les Pays de la Loire.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes honorés d’accompagner des acteurs emblématiques tels que Polylogis et LogiOuest dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement vers la neutralité carbone. La prescription des ciments innovants sans clinker d’Hoffmann Green se poursuit et nous sommes impatients de voir se développer les premiers programmes immobiliers bas carbone de Polylogis et de LogiOuest en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire ».

Cédric Loret, Directeur Général Adjoint en charge de la stratégie et du développement durable de POLYLOGIS, précise : « Polylogis est particulièrement sensible aux piliers sur lesquels s’appuie le développement durable, à savoir les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, et a fait de la RSE la colonne vertébrale de son projet d’entreprise « Cœur Habitat 2030 ». Grâce à ce partenariat avec Hoffmann Green, Polylogis s’inscrit pleinement dans une démarche de construction à faible impact carbone, déployée sur la région Pays de la Loire ».

Guillaume Corfdir, Directeur Général de LOGIOUEST, complète : « Au regard de notre mission de bailleur social pionnier dans les démarches environnementales, nous sommes ravis de la signature de ce partenariat avec Hoffmann Green qui s’inscrit parfaitement dans le projet d’entreprise du groupe Polylogis dans lequel nous nous sommes pleinement engagés à être acteur de la transition écologique. Cet accord nous permet de proposer à nos clients des logements sociaux encore plus écoresponsables, construits avec du ciment décarboné, et toujours en leur garantissant la pleine qualité de leur habitat qui a fait notre marque de fabrique ».

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

À PROPOS DE POLYLOGIS ET LOGISOUEST

Implanté dans plus de 500 communes réparties sur le territoire national, le Groupe Polylogis dispose d’une connaissance approfondie des besoins et des spécificités de chaque territoire et cultive une approche humaine et personnalisée de l’habitat. Le patrimoine du Groupe s’élève à 82 423 logements sociaux : dont 72 966 logements familiaux et 9 816 logements spécifiques. Dans le parc privé, le Groupe gère 69 747 logements via son activité d’administration de biens.

Dans le cadre de son projet d’entreprise Cœur Habitat 2030, le Groupe Polylogis, qui construit environ 2000 logements par an, souhaite être un acteur de la construction en pointe en faveur du climat et la biodiversité.

Au sein du Groupe POLYLOGIS, LOGIOUEST est la SA d’HLM dont le périmètre d’intervention couvre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Cette société, possédant et gérant plus de 5 000 logements, est implantée sur plus de 50 communes et développe environ 130 logements neufs par an.

