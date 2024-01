Hokuriku Electric Power Company est une société basée au Japon qui fournit de l'électricité principalement aux départements de Toyama, d'Ishikawa et de Fukui, ainsi qu'à une partie du département de Gifu. La société est principalement engagée dans des activités générales d'électricité, telles que la fourniture d'électricité. Elle est également engagée dans la maintenance des équipements électriques, l'exploitation et la gestion des installations liées à l'électricité, la maintenance des équipements et les travaux de construction, la fabrication et la vente de matériaux et d'équipements, la gestion et les services immobiliers, les activités commerciales ainsi que les activités d'information et de communication. Les activités liées aux matériaux et aux équipements concernent principalement la fabrication et la vente de produits et d'équipements électriques, tels que les produits en béton, les compteurs électriques, les interrupteurs et les transformateurs. L'activité de gestion immobilière comprend l'activité de solutions énergétiques, l'activité de location et de gestion de biens immobiliers, ainsi que l'activité de recrutement.