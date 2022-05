Air Liquide: les actionnaires entérinent la dissociation des fonctions de PDG

Paris (awp/afp) - Les actionnaires du groupe français de gaz industriels Air Liquide ont voté en faveur de la séparation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général lors de leur assemblée générale (AG) mixte, a annoncé mercredi le groupe dans un communiqué.

Le PDG d'Air Liquide, Benoît Potier, a été nommé à la présidence du conseil d'administration par ce dernier, alors que François Jackow, directeur général adjoint, devient directeur général.

La nouvelle organisation sera effective à compter du 1er juin prochain.

La direction a profité de l'AG pour présenter aux actionnaires son plan stratégique "Advance", dévoilé le 23 mars dernier, qui prévoit notamment le développement du groupe dans quatre secteurs clés: l'hydrogène, la décarbonation de l'industrie, l'oxygène médical et la vie dans l'espace.

Pour y parvenir, Air Liquide a signé un protocole d'accord avec l'italien Eni pour décarboner les industries les plus émettrices de CO2 dans le bassin méditerranéen. Le groupe a aussi lancé un projet de captage et séquestration de carbone (CCS) transfrontalier autour du port belge d'Anvers.

Air Liquide s'est également engagé auprès du groupe de matériaux de construction Eqiom (ex-Holcim France) pour faire de sa cimenterie de Lumbres, dans le Pas-de-Calais, l'une des premières en Europe à devenir neutre en carbone. Un objectif d'autant plus important que la fabrication de ciment est l'une des activités les plus émettrices, contribuant au réchauffement climatique, beaucoup plus que les avions par exemple.

Le groupe avait présenté le 27 avril un chiffre d'affaires historiquement élevé pour le premier trimestre de l'exercice en cours, à 6,9 milliards d'euros, après avoir profité notamment de la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine.

afp/rp