Bloomberg: Holcim serait sur le point de ventre Ambuja Cements à Gautam Adani

Zurich (awp) - Le cimentier Holcim serait sur le point de ventre sa filiale indienne Ambuja Cements au milliardaire indien Gautam Adani. Les pourparlers seraient déjà très avancés, selon un article de l'agence de presse Bloomberg paru mardi, qui se réfère à des cercles bien informés. D'autres parties intéressées seraient toujours dans la course, notamment JSW Group.

Les rumeurs d'une possible vente d'Ambuja circulent déjà depuis un certain temps, et le titre de la filiale indienne s'est nettement apprécié. La valeur de la participation de 60% de Holcim dans Ambuja atteint actuellement près de 10 milliards de dollars.

Jan Jenisch, directeur général de Holcim, a refusé de prendre position sur le sujet lors de la présentation des résultats trimestriels la semaine dernière. "Les activités en Inde marchent très bien et le marché fait partie de notre stratégie", avait-il indiqué en conférence téléphonique.

