Bridgestone confirme ses objectifs 2021

Tokyo (awp/afp) - Le fabricant japonais de pneumatiques Bridgestone a poursuivi son rétablissement au premier trimestre, selon des résultats publiés lundi, mais a laissé ses prévisions annuelles inchangées.

Le groupe a généré un bénéfice net trimestriel de 285,2 milliards de yens (2,35 milliards de francs suisses), un résultat gonflé par la cession finalisée en mars de sa filiale Firestone Building Products au groupe suisse LafargeHolcim.

Le bénéfice net des activités poursuivies de Bridgestone a totalisé 60 milliards de yens, un chiffre plus que triplé sur un an en données pro forma (excluant également Firestone des résultats du groupe un an plus tôt).

Son bénéfice opérationnel s'est fixé à 80,9 milliards de yens, un chiffre plus que doublé sur un an, tandis que ses ventes trimestrielles ont grimpé de 7,2% sur un an à périmètre constant pour s'établir à 756,9 milliards de yens (5,7 milliards d'euros).

Pour l'ensemble de 2021 Bridgestone table toujours sur un bénéfice net de 261 milliards de yens (environ 2 milliards d'euros), contre une petite perte nette en 2020 (-23,3 milliards de yens).

Il a aussi confirmé ses objectifs annuels de bénéfice opérationnel ajusté, resté fixé à 260 milliards de yens, et de chiffre d'affaires à hauteur de 3.010 milliards de yens (22,7 milliards d'euros au taux de change actuel).

Ses ventes annuelles devraient ainsi quasiment stagner (+0,5% par rapport à 2020), mais cela représenterait une hausse de 7,3% en données pro forma.

Face à la crise majeure provoquée par la pandémie, Bridgestone s'est lancé depuis l'an dernier dans une sévère cure d'amaigrissement à l'échelle mondiale.

Il a récemment annoncé son intention de réduire de 40% le nombre de ses sites dans le monde d'ici 2023 par rapport à 2019.

Le groupe japonais avait brutalement annoncé en septembre dernier la fermeture de son usine de Béthune, dans le nord de la France. Le site, qui comptait quelque 860 salariés, a fermé définitivement fin avril.

afp/ck