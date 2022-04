Changements en vue au conseil d'administration de Holcim

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction Holcim s'apprête à soumettre à ses actionnaires deux nouvelles candidatures pour son conseil d'administration, suite à la décision de Dieter Spälti, Adrian Loader et Colin Hall de ne pas se représenter pour un nouveau mandat.

Pour les remplacer, l'assemblée générale, qui se tiendra le 4 mai, se verra soumettre la candidature de Leanne Geale et Ilias Läber en qualité de membres. Les autres administrateurs sortants, ainsi que le président Beat Hess, se présentent tous pour un nouveau mandat, précise le groupe zougois vendredi dans sa convocation.

Les actionnaires auront également à valider une rémunération de 2,20 francs suisses par action proposée au titre de l'exercice écoulé. Toutefois, en lieu et place d'un dividende, le conseil d'administration proposera une distribution prélevée sur les réserves issues d'apports en capital, de manière à pouvoir reporter l'intégralité du bénéfice résultant du bilan.

De nationalité canadienne, Leanne Geale est actuellement vice-présidente exécutive en charge des affaires juridiques et de conformité auprès de Nestlé. Elle a auparavant exercé des fonctions similaires au sein du groupe pétrolier Shell, et oeuvré comme conseillère juridique au sein de sociétés internationales cotées des secteurs bancaire (Banque royale du Canada), minier (Rio Algom) et manufacturier (Alcan Aluminium).

Diplômé en ingénierie de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et docteur en économie, Ilias Läber a débuté sa carrière professionnelle chez McKinsey. Il a été associé et directeur général (CEO) du bureau suisse du groupe d'investissement suédois Cevian Capital de 2008 à 2019, date à laquelle il a repris la direction et la présidence de la société biopharmaceutique zougoise Quercis Pharma.

Entre 2013 et 2019, le quadragénaire a également siégé au conseil d'administration du logisticien bâlois Panalpina, racheté depuis par le danois DSV, où il a présidé le comité d'audit, des risques et de la conformité. Il est par ailleurs administrateur et président du comité d'audit de Swiss Automotive Group (SAG) basé à Cham.

buc/lk