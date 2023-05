Holcim: Actares juge les rémunérations des dirigeants trop élevées

Zurich (awp) - Actares s'opposera aux émoluments de la direction et du conseil d'administration de Holcim, lors de l'assemblée générale de jeudi. L'association salue la politique climatique de Holcim, en s'interrogeant toutefois sur ses cessions dans des pays moins regardants.

L'association pour un actionnariat responsable Actares estime que la rémunération "excessive" à la tête du géant zougois des matériaux de construction doit être revue à la baisse et que cela renforcerait la crédibilité de Holcim en tant qu'entreprise "socialement responsable", selon le communiqué paru mercredi. En 2022, le directeur général Jan Jenisch a reçu 9,16 millions de francs suisses, soit 1,2% de plus qu'en 2021.

Suite au départ du président du conseil d'administration Beat Hess, appelé à être remplacé par le directeur général Jan Jenisch, Actares juge que la multinationale aurait dû se préparer et agir plus tôt. Elle se dit opposée par principe au double mandat, mais l'approuvera dans ce cas, car Holcim s'est engagé à trouver un successeur dans les douze mois à la tête du comité exécutif.

Actares salue les bons résultats financiers du groupe et ses efforts pour une décarbonation du secteur de la construction. Un bon point est le fait de soumettre au vote des actionnaires sa stratégie climatique et de faire valider ses objectifs par Science Based Targets Initiative (SBTi). La concentration sur les marchés clés en Europe et aux Etats-Unis est aussi jugée positivement pour les détenteurs de titres. Mais la vente de nombreuses filiale dans "des pays moins restrictifs" a "des inconvénients pour le climat".

ck/vj