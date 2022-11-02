Holcim : Document AMF CP. 2022DD869571

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2022DD869571
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02 novembre 2022
CH0012214059 - DD153939
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Jan Jenisch, CEO, Member of the Executive Committee
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : HOLCIM LTD
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 31 octobre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : CH0012214059
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 45.3200 Franc Suisse
VOLUME : 540.0000
PRIX UNITAIRE : 45.3300 Franc Suisse
VOLUME : 501.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 45.3248 Franc Suisse
VOLUME : 1 041.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON