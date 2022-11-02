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    LHN   CH0012214059

HOLCIM LTD

(LHN)
  Rapport
Temps Différé Swiss Exchange  -  17:30 02/11/2022
45.17 CHF   -0.79%
18:15Holcim : Document AMF CP. 2022DD869571
PU
01/11Bourse Zurich: l'enthousiasme s'émousse, Fed et emploi US en ligne de mire
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Holcim : Document AMF CP. 2022DD869571

02/11/2022 | 18:15
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2022DD869571

02 novembre 2022

CH0012214059 - DD153939

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Jan Jenisch, CEO, Member of the Executive Committee

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : HOLCIM LTD

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : CH0012214059

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 45.3200 Franc Suisse

VOLUME : 540.0000

PRIX UNITAIRE : 45.3300 Franc Suisse

VOLUME : 501.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 45.3248 Franc Suisse

VOLUME : 1 041.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Holcim AG published this content on 02 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 November 2022 17:14:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 29 431 M 29 422 M 29 807 M
Résultat net 2022 2 702 M 2 701 M 2 737 M
Dette nette 2022 6 020 M 6 018 M 6 097 M
PER 2022 10,3x
Rendement 2022 4,92%
Capitalisation 27 683 M 27 674 M 28 037 M
VE / CA 2022 1,15x
VE / CA 2023 1,17x
Nbr Employés 70 000
Flottant 90,2%
Graphique HOLCIM LTD
Durée : Période :
Holcim Ltd : Graphique analyse technique Holcim Ltd | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique HOLCIM LTD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Dernier Cours de Clôture 45,53 CHF
Objectif de cours Moyen 51,25 CHF
Ecart / Objectif Moyen 12,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Jan Philipp Jenisch Chief Executive Officer & Director
Géraldine Picaud Chief Financial Officer
Beat W. Hess Chairman
Mathias Gärtner Head-Legal & Compliance
Hanne Birgitte Sorensen Vice Chairman
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
HOLCIM LTD-2.11%27 674
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-45.19%17 431
SHREE CEMENT LIMITED-16.11%9 889
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-37.29%9 874
XINJIANGTIANSHAN CEMENT CO.,LTD-47.22%9 362
DANGOTE CEMENT PLC-6.61%8 484