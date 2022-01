Holcim : La valeur du jour en Europe Holcim acquiert le vendéen PRB Group

Holcim grimpe de 3,35% ce mardi à la bourse de Zurich, à 50,32 francs suisses par action. Le cimentier a annoncé ce matin l'acquisition du groupe vendéen PRB, un spécialiste des enduits pour l'isolation et la protection des façades, présenté comme "le plus grand fabricant indépendant de solutions de construction spécialisées en France". La transaction, dont le montant n'a pas été révélé, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2022.



Elle devrait permettre au suisse de poursuivre sa stratégie à horizon 2025, dont l'objectif est de faire passer son activité Solutions & Produits à 30% des ventes nettes du groupe, en pénétrant les segments de construction les plus attractifs, des systèmes de toiture à l'isolation et à la rénovation.



"Les produits et solutions de PRB Group sont très complémentaires de ceux de Holcim et lui permettent d'étendre sa portée sur le marché à forte croissance de la réparation et de la rénovation", s'est félicité le suisse à l'annonce de cette acquisition.



Fondé en 1975, PRB possède un portefeuille de produits axé sur l'innovation qui va des revêtements et des isolants aux adhésifs et aux systèmes de revêtement de sol, avec une forte position dans les segments premium, de l'efficacité énergétique à la réparation et à la rénovation.



Le français emploie plus de 700 personnes dans l'Hexagone, compte 5 sites de fabircation, 26 entrepôts et 1300 distributeurs. Son centre de recherche et développement (R&D) est qualifié de "leader établi dans le domaine de la durabilité", capable d'innover constamment en matière d'éco-conception et de produits haute performance. Pour 2022, le chiffre d'affaires de PRB devrait atteindre les 340 millions d'euros.